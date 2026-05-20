PENSII 2026 | Vor întârzia pensiile în luna iunie? Calendarul de plată, afectat de sărbătorile legale. Ce trebuie să știe pensionarii

Vor întârzia pensiile în luna iunie? Calendarul de plată, afectat de sărbătorile legale. Ce trebuie să știe pensionarii

Luna iunie 2026 vine cu întrebări pentru milioane de pensionari din România, în contextul în care începutul lunii coincide cu o zi liberă legală. Mulți beneficiari ai sistemului public de pensii se tem că distribuirea banilor ar putea fi întârziată, mai ales pentru cei care primesc pensia prin Poșta Română.

Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice și de surse apropiate sistemului de distribuție, plata pensiilor din iunie 2026 nu va fi suspendată, însă calendarul poate suferi mici ajustări logistice din cauza zilei de 1 iunie, care este declarată sărbătoare legală.

1 iunie 2026, zi liberă legală

În anul 2026, data de 1 iunie cade într-o zi de luni și coincide atât cu Ziua Copilului, cât și cu a doua zi de Rusalii, ambele fiind sărbători legale în România. Acest lucru înseamnă că instituțiile publice, băncile și o mare parte din activitatea Poștei Române vor funcționa după un program special sau vor fi închise.

În mod normal, distribuirea pensiilor prin Poșta Română începe chiar din primele zile ale lunii. Totuși, din cauza acestei suprapuneri de zile libere, primele livrări ar putea începe efectiv începând cu data de 2 iunie.

Calendarul estimativ al plății pensiilor în iunie 2026

Conform calendarului standard utilizat de CNPP, pensiile distribuite prin Poșta Română vor ajunge la beneficiari în intervalul 2–15 iunie 2026, pensiile virate pe card bancar vor intra pe 12 iunie 2026, zi care cade vineri, iar pensionarii români din străinătate ar urma să primească transferurile în jurul datei de 20 iunie 2026.

Pensionarii care primesc banii pe card, mai puțin afectați

Pentru cei aproximativ 2,5 milioane de români care și-au ales plata pensiei în cont bancar, situația pare stabilă. Data de 12 iunie 2026 cade într-o zi de vineri, astfel că viramentele bancare ar urma să fie efectuate fără probleme majore.

În ultimii ani, băncile au procesat rapid aceste transferuri, iar unele instituții financiare afișează sumele în cont chiar în primele ore ale dimineții.

Lecția începutului de an: sărbătorile pot schimba programul de plată

Un precedent similar a existat în ianuarie 2026, când zilele libere de Bobotează și Sfântul Ioan au împins distribuirea pensiilor cu câteva zile. Atunci livrările au început abia pe 8 ianuarie, după încheierea mini-vacanței legale.

Autoritățile au explicat atunci că astfel de modificări apar exclusiv din motive administrative și nu afectează drepturile pensionarilor.

