Rămâi conectat

Politică Administrație

FOTO | Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei

Administrația din Alba Iulia a lansat o procedură de achiziție DALI pentru proiectul ,,Modernizare Piața Agroalimentară prin anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu și instalare sisteme de ventilație și climatizare”. 

Potrivit documentației, modernizarea pieței agroalimentare prin anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu și instalarea unor sisteme de ventilație și climatizare va duce la asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității pe toată durata anului, lucru necesar atât vânzătorilor cât și cumpărătorilor și va avea efecte benefice asupra calității produselor care se comercializează.

Anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu cu o durata minimă de funcționare apreciată pentru modernizările propuse este de 50 ani. 

Proiectantul va adopta soluții tehnice care să respecte reglementările urbanistice, reglementările privind protecția mediului, a sănătății și a patrimoniului. Proiectantul va avea în vedere corelarea proiectului pe care îl va elabora cu documentațiile de urbanism și proiectele ce se derulează pe amplasament.

Valoarea investiției este de 16,500 lei fără TVA.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

10 decembrie 2025

De

Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă cu o săptămână fiind montate panourile fotovoltaice pe clădire. De asemenea, de curând, 40 de gospodării din comună au fost dotate și ele cu panouri și baterii în valoare de 10.000 de euro fiecare. ,,În […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

9 decembrie 2025

De

Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context național în care migrația tinerilor către centre universitare sau spre vest continuă să reprezinte o provocare majoră, Alba Iulia propune un model administrativ vizionar. Miercuri, 10 decembrie 2025, la Palatul Principilor Transilvaniei, administrația locală și […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Lucrările avansează în Teiuș. Strada Horea și Barbu Lăutaru, în plin proces de modernizare: ,,În ritm alert, profitând de vremea blândă”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

9 decembrie 2025

De

Lucrările avansează în Teiuș. Strada Horea și Barbu Lăutaru, în plin proces de modernizare: ,,În ritm alert, profitând de vremea blândă” Datorită vremii prietenoase din decembrie, lucrările la străzile din Teiuș continuă într-un ritm constant, iar în aceste zile se intervine pe mai multe artere. Mai exact, pe strada Horea se lucrează la rigola betonată, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 42 de minute

Președintele Nicușor Dan îi invită pe magistrați ”să reclame problemele din justiție” . Unde se pot trimite ”materialele”?

Președintele Nicușor Dan îi invită pe magistrați ”să reclame problemele din justiție” . Unde se pot trimite ”materialele”? După ce...
Actualitateacum 4 ore

CODUL MUNCII 2025 | Violența și hărțuirea la muncă, reglementată: Amenzi usturătoare pentru cine nu respectă procedurile

Violența și hărțuirea la muncă, reglementată: Amenzi usturătoare pentru cine nu respectă procedurile Un proiect de lege care definește conceptele...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

FOTO | O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12 nepoți și 9 strănepoți

O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12...
Ştirea zileiacum 6 ore

VIDEO | Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului

Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 minute

19 decembrie | Concertul de Crăciun – „Tradiție și Folclor în Glasuri de Sărbătoare” la Alba Iulia. Invitat special: Teodora Zărnescu Craiu

Concertul de Crăciun – „Tradiție și Folclor în Glasuri de Sărbătoare” la Alba Iulia. Invitat special: Teodora Zărnescu Craiu Lions...
Curier Județeanacum 3 ore

ASTĂZI | Cod galben de ceață în județul Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m. Zonele vizate

ASTĂZI | Cod galben de ceață în județul Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m. Zonele vizate Meteorologii ANM au...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

FOTO | Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei

Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei Administrația din...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice

Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 14 ore

11 decembrie – Ziua internațională a munților

11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului

10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea