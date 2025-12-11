FOTO | Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei
Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei
Administrația din Alba Iulia a lansat o procedură de achiziție DALI pentru proiectul ,,Modernizare Piața Agroalimentară prin anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu și instalare sisteme de ventilație și climatizare”.
Potrivit documentației, modernizarea pieței agroalimentare prin anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu și instalarea unor sisteme de ventilație și climatizare va duce la asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității pe toată durata anului, lucru necesar atât vânzătorilor cât și cumpărătorilor și va avea efecte benefice asupra calității produselor care se comercializează.
Anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu cu o durata minimă de funcționare apreciată pentru modernizările propuse este de 50 ani.
Proiectantul va adopta soluții tehnice care să respecte reglementările urbanistice, reglementările privind protecția mediului, a sănătății și a patrimoniului. Proiectantul va avea în vedere corelarea proiectului pe care îl va elabora cu documentațiile de urbanism și proiectele ce se derulează pe amplasament.
Valoarea investiției este de 16,500 lei fără TVA.
