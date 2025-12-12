Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene: Investiție de peste 4,5 milioane lei
Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene, astfel încât accesul locuitorilor din zonă către alte localități și către rețeaua județeană de transport să se desfășoare în condiții maxime de siguranță și confort. APM Alba a dat undă verde proiectului, marți, 9 decembrie 2025.
Citește și: VIDEO | Rimetea, desemnată „Destinația anului 2025”, la categoria „Sate de poveste”: „Este meritul localnicilor, dar și al turiștilor”
Prin realizarea acestui proiect se urmărește să se asigure accesibilitatea unor zone cu potențial la nivel de regiune, unde condițiile economice au împiedicat dezvoltarea regională, economisirea timpului și a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea capacității portante a drumului. Modernizarea acestor străzi va duce și la dezvoltarea economică a zonei.
Peste 10 străzi, ar urma să fie modernizate
Amplasamentul proiectului este reprezentat de străzile localității Rimetea propuse spre modernizare în lungime totală de 3472 m. Suprafața totală ocupată de lucrări este de aproximativ 20900,50 mp, reprezentând terenuri situate în intravilanul localității. Astfel, 14 străzi ar urma să fie modernizate în comuna Rimetea.
Valoarea investiției este de 4.531.414 lei fără TVA, iar perioada de realizare este de 16 luni.
