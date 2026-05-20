Angajații unei primării de comună-model din Alba renunță la sporurile pentru proiectele europene. Primar: „E o formă de solidaritate la nivelul comunității”

„România trece printr-o perioadă provocatoare, iar situația economică ne obligă pe toți să dăm dovadă de responsabilitate și să reducem costurile. Așa cum mediul economic și cetățenii strâng cureaua, și administrația publică ar trebui să fie mult mai responsabilă cu fiecare leu din bugetul local

La Ciugud, am decis să renunțăm la sporurile prevăzute de lege pentru proiectele europene. Chiar dacă veți spune că este o măsură de austeritate, noi spunem că este mai degrabă o formă de solidaritate la nivelul comunității noastre. Facem acest efort pentru că implementăm în această perioadă cel mai important proiect din istoria Comunei Ciugud: construim o nouă școală modernă”, a explicat primarul Gheorghe Damian.

„Construirea noii școli va costa peste 10 milioane de euro și o începem prin forțe proprii. Primele cărămizi le punem noi, administrația și comunitatea, iar apoi ne dorim să atragem alături de noi donatori care cred în viitorul școlii din satul românesc. Pentru o comunitate relativ mică, o astfel de investiție înseamnă un efort financiar masiv și multe sacrificii.

Pe această cale, le mulțumesc public colegilor mei din primărie pentru că au înțeles că administrația locală se face cu devotament, sacrificiu și mai ales solidaritate față de comunitate”, a mai spus primarul din Ciugud.

Comuna Ciugud a implementat în decursul timpului numeroase proiecte europene, valoarea finanțărilor nerambursabile atrase fiind de peste 60 de milioane de euro. Ciugud este astfel una dintre comunitățile din România cu cea mai mare rată a absorbției de bani europeni, cu aproape 20.000 de euro / cap de locuitor.

foto: arhivă

