FOTO: Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia), locul întâi la un concurs internațional în Paris
Atleta Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia) a terminat pe locul întâi la un concurs internațional în Paris
Blăjeanca Mihaela Blaga, sportivă legitimată la Mica Romă Blaj și CS Universitar Alba Iulia a terminat pe primul loc la un concurs internațional în Paris, în proba de 2000 metri obstacole
„O competiție internațională reușită care ne îndreptățește să visăm frumos! Bravo fata mea de aur!!„, a punctat Cristina Man, antrenoarea care a descoperit-o pe talentata sportivă din „Mica Romă”
Fata de aur a atletismului din Alba confirmă și în concursuri importante, de rang continental. Rezultatul în capitala Franței fiind 6:19.85
Anterior, la o cursă similară, pe Schönbuchstadion, din Pliezhausen, rezultatul înregistrat a fost 6:27.72, înregistrându-se un progres evident!
De asemenea, Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia) a luat startul la un concurs internațional în Germania în proba de 5000mInternationales Kost Läufermeeting – LV Pliezhausen.
Urmează, la finele săptămânii, să concureze Lenuta Constantin și Mihaela Blaga, la un meeting internațional la Bruxelles în probele de 1500 metri respectiv 3000 metri obstacole. În plan intern, George Cozma și Viorel Medșan vor fi prezenți, la Deva, la prima etapă a Campionatului Național Under 18 și Under 20, în probele de 3000 metri obstacole și 800 metri
