Piața volantă din Alba Iulia se mută în parcarea din fața Stadionului „Cetate”: Cum își justifică autoritățile decizia

Aleșii locali din Alba Iulia urmează să aprobe în ședința ordinară de joi, 30 octombrie 2025, a Consiliului Local, schimbarea locului de desfășurare a Pieței Volante Transilvania, organizate săptămânal, vinerea.

Concret, propunerea Serviciului Adminstrarea Piețe, Târguri și Gestionarea câinilor fără stăpân din cadrul Primăriei Alba Iulia este ca Piața Volantă să fie mutată de pe Bulevardul Transilvaniei (Piața Pascu) în parcarea din fața Stadionului „Cetate”.

„Parcarea publică de lângă stadion Cetate va fi amenajată săptămânal în ziua de vineri și oferă posibilitatea unui comerț în cadru civilizat, în condiții de securitate alimentară, cu dotări pe măsură”, se arată într-un raport de specialitate al serviciului amintit.

Autoritățile locale din Alba Iulia justifică măsura de schimbare a locului de desfășurare a Pieței Volante Transilvania prin „nevoia stringentă de organizare, modernizare și eficientizare a activităților comerciale care se desfășoară în cartierul Cetate, pentru sprijinirea micilor producători din Municipiul Alba Iulia și satele învecinate pentru vânzarea directă a produselor obținute în gospodăriile proprii, posibilitatea efectuării cumpărăturilor mai aproape de domiciliu pentru locuitorii din zonă”.

Se dorește „promovarea produselor alimentare tradiționale autentice, locale și amenajarea unui spațiu intens populat pentru organizarea de evenimente specifice – târguri, expoziții, sărbători , în cadru organizat”, după ce precizează în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre care prevede schimbarea locului de desfășurare a Pieței Volante Transilvania, întocmit de către reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI