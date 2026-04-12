Peter Magyar, aproape de victorie în alegerile din Ungaria. Sondajele arată un avans considerabil față de partidul lui Viktor Orbán
Prezența la vot a depășit duminică 77,8% în alegerile parlamentare din Ungaria, un scrutin considerat decisiv pentru viitorul politic al țării.
În lipsa exit-poll-urilor clasice, ultimele sondaje indicau un avantaj pentru opoziția condusă de Péter Magyar, în timp ce tabăra lui Viktor Orbán și-a păstrat optimismul înaintea primelor rezultate oficiale.
Un sondaj realizat de Median arată că Tisza ar urma să obţină 135 de mandate în parlamentul de 199 de locuri. Acesta indică faptul că partidul de opoziţie ar fi obţinut 57% din voturi, devansând partidul naţionalist Fidesz al lui Orban.
Între timp, un sondaj realizat de Centrul de Cercetare 21 plasează Tisza la 55% din voturi şi 132 de locuri.
Cele două sondaje au fost ultimele realizate înainte de începerea votului şi publicate după închiderea secţiilor de votare. În Ungaria nu există sondaje la ieşirea de la urne, dar unele dintre aceste sondaje de ultim moment, realizate înainte de alegeri, dar publicate abia după încheierea votului, s-au dovedit a fi exacte în trecut.
Rata de participare până la ora 18:30, deci cu o jurmătate de oră înainte de închiderea urnelor, era de 77,80% , ceea ce reprezintă un record absolut. Niciodată până acum nu s-au prezentat atât de mulţi alegători la vot, scrie telex.hu. Cea mai mare rată de participare s-a înregistrat în circumscripţia electorală a lui Péter Magyar, liderul opoziţiei.
Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați
Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați Malware-ul NoVoice a fost identificat în 50 de aplicații Android disponibile în Google Play, care au cumulat 2,3 milioane de descărcări, reușind să evite detectarea și să vizeze dispozitivele neactualizate. Descărcat de peste 2,3 milioane de ori, […]
Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”
Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!” O femeie de 35 de ani a fost depistată de polițiștii rutieri în timp ce circula cu o viteză foarte mare pe DN 38, în județul Constanța. Totul s-a petrecut aseară, când aparatul radar a […]
ACCIDENT rutier MORTAL în prima zi de Paște 2026, pe DN6: O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite
ACCIDENT rutier MORTAL în prima zi de Paște 2026, pe DN6: O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite O persoană și-a pierdut viața, iar alte patru, dintre care trei copii, au fost rănite duminică, după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a izbit […]
Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați
Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați Malware-ul NoVoice...
REORGANIZARE în Primăria Alba Iulia: NU pleacă nimeni acasă, dar se înființează posturi noi de director
REORGANIZARE în Primăria Alba Iulia: Nu pleacă nimeni acasă, dar se înființează posturi noi de director Pe ordinea de zi...
VIDEO | Port popular, vechi de peste 100 de ani, purtat cu măndrie în prima zi de Paște la Bucium. ,,Are o însemnătate aparte”
Port popular, vechi de peste 100 de ani, purtat cu măndrie în prima zi de Paște la Bucium. ,,Are o...
Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie
Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie Șoferii care...
Eugenia Ignat, fost inspector școlar, a trecut la cele veșnice. A fost și directorul unei grădinițe din Alba Iulia
Eugenia Ignat, fost inspector școlar, a trecut la cele veșnice. A fost și directorul unei grădinițe din Alba Iulia Eugenia...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
FELICITĂRI de Paște fericit. Modele de MESAJE, URĂRI și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Paști 2026
FELICITĂRI de Paște. Modele de MESAJE de Paște 2026. URĂRI de Paște fericit și SMS-uri pe care le poţi trimite...