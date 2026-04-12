Peter Magyar, aproape de victorie în alegerile din Ungaria. Sondajele arată un avans considerabil față de partidul lui Viktor Orbán

Peter Magyar, aproape de victorie în alegerile din Ungaria. Sondajele arată un avans considerabil față de partidul de lui Viktor Orbán

Prezența la vot a depășit duminică 77,8% în alegerile parlamentare din Ungaria, un scrutin considerat decisiv pentru viitorul politic al țării.

În lipsa exit-poll-urilor clasice, ultimele sondaje indicau un avantaj pentru opoziția condusă de Péter Magyar, în timp ce tabăra lui Viktor Orbán și-a păstrat optimismul înaintea primelor rezultate oficiale.

Un sondaj realizat de Median arată că Tisza ar urma să obţină 135 de mandate în parlamentul de 199 de locuri. Acesta indică faptul că partidul de opoziţie ar fi obţinut 57% din voturi, devansând partidul naţionalist Fidesz al lui Orban.

Între timp, un sondaj realizat de Centrul de Cercetare 21 plasează Tisza la 55% din voturi şi 132 de locuri.

Cele două sondaje au fost ultimele realizate înainte de începerea votului şi publicate după închiderea secţiilor de votare. În Ungaria nu există sondaje la ieşirea de la urne, dar unele dintre aceste sondaje de ultim moment, realizate înainte de alegeri, dar publicate abia după încheierea votului, s-au dovedit a fi exacte în trecut.

Rata de participare până la ora 18:30, deci cu o jurmătate de oră înainte de închiderea urnelor, era de 77,80% , ceea ce reprezintă un record absolut. Niciodată până acum nu s-au prezentat atât de mulţi alegători la vot, scrie telex.hu. Cea mai mare rată de participare s-a înregistrat în circumscripţia electorală a lui Péter Magyar, liderul opoziţiei.

După procesarea primelor 6.5% dintre procesele verbale în Ungaria, rezultatele erau:

*Tisza (Peter Magyar) – 110 mandate

*Fidesz (Viktor Orban) – 71 mandate

*Mi Hazank (extrema dreaptă) – 9 mandate

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI