Bărbat de 33 de ani, încarcerat la Penitenciarul Aiud, condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a distrus aparate de jocuri de noroc

Un bărbat de 33 de ani, aflat deja în executarea unei pedepse la Penitenciarul Aiud, a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru distrugerea mai multor aparate de tip slot machine dintr-o agenție de pariuri. Sentința a fost pronunțată miercuri, 28 octombrie 2026 la Judecătoria Alba Iulia și poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.

Ce s-a întâmplat

Potrivit rechizitoriului, la 13 februarie 2025, în jurul orei 00:09, inculpatul se afla în incinta unei agenții de pariuri. Acolo a lovit repetat aparatele de jocuri de noroc cu piciorul, iar apoi cu un scaun. Societatea păgubită a evaluat prejudiciul la 24.577,86 lei.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din interiorul agenției au fost vizionate de anchetatori. Procesul-verbal de vizionare, din 2 aprilie 2025, a fost coroborat cu declarația unui angajat al societății, care se afla în serviciu în acea noapte. În cursul urmăririi penale, bărbatul a ales să nu dea declarații.

Procedura: recunoașterea învinuirii

În fața instanței, inculpatul a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat pe baza probelor din urmărirea penală, conform procedurii simplificate din art. 375 Cod procedură penală. Instanța a admis cererea și nu a mai administrat alte probe.

Procedura aduce un avantaj la stabilirea pedepsei: limitele prevăzute de lege se reduc cu o treime. Pentru distrugere, legea prevede pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Instanța a ales închisoarea, de 8 luni.

Judecătorul a descris gradul de pericol social ca fiind „relativ ridicat”, în funcție de modul concret de acțiune. A reținut și că inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, fiind condamnat de mai multe ori pentru infracțiuni contra patrimoniului, săvârșite cu violență. Este necăsătorit, are opt clase și nu are loc de muncă.

Concurs de infracțiuni: pedeapsa finală, 4 ani și 2 luni

Fapta de distrugere este concurentă cu alte trei infracțiuni pentru care inculpatul fusese deja condamnat definitiv: un furt calificat, pentru care a primit 1 an și 6 luni (executarea fusese suspendată sub supraveghere, dar suspendarea a fost anulată); o tâlhărie calificată, pentru care a primit 3 ani; un alt furt calificat, pentru care a primit 1 an și 4 luni.

Instanța a contopit aceste pedepse cu cea din prezentul dosar. A reținut pedeapsa cea mai grea, de 3 ani, și a adăugat un spor de 1 an și 2 luni, reprezentând o treime din celelalte pedepse. Rezultă o pedeapsă finală de 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare în regim de detenție.

Din această pedeapsă se scade perioada deja executată: o zi de reținere și arestare preventivă, în mai 2024, plus timpul executat începând cu 1 martie 2025 până în prezent. Mandatul de executare anterior va fi anulat, iar unul nou va fi emis după rămânerea definitivă a sentinței.

Inculpatului i s-au aplicat și pedepse complementare și accesorii, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autoritățile publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. Pedeapsa complementară este de 3 ani și se execută după ispășirea pedepsei cu închisoarea. Partea din ea deja executată se va scădea.

Despăgubiri și cheltuieli

Societatea păgubită s-a constituit parte civilă cu suma de 24.577,86 lei. Apărătorul inculpatului a fost de acord cu plata, dar a precizat că el dorește să achite în rate. Instanța a considerat că pretenția și cuantumul ei nu au fost contestate. Prin urmare, a admis acțiunea civilă și l-a obligat pe inculpat să plătească integral suma, cu titlu de daune materiale.

Inculpatul va plăti statului și 600 de lei cheltuieli judiciare. Onorariul apărătorului din oficiu, de 1.703 lei, rămâne în sarcina statului.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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