Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a acțiunilor de salvare față de anul anterior

Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a intervențiilor față de anul anterior

Peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte anul trecut, cu aproximativ 450 mai multe decât în 2024, în urma intervențiilor Salvamont România la nivel național.

Conform raportului Salvamont România, serviciile publice județene și locale Salvamont au asigurat asistența de salvare montană cu un efectiv zilnic cuprins între 450 și 600 de salvamontiști, în cadrul a aproximativ 140 de baze și posturi, permanente sau sezoniere, situate în zonele montane cu aflux turistic ridicat, pe pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă și pe traseele turistice montane.

În perioada de referință, structurile Salvamont au fost solicitate să intervină la 7.247 de acțiuni de salvare și de acordare a primului ajutor medical, cu 738 mai multe față de 2024, în cadrul cărora au fost salvate 8.025 de persoane, cu 463 mai multe față de anul precedent.

„În sezonul de iarnă au avut loc 5.048 de intervenții (+968 versus 2024), dintre care 3.910 s-au derulat pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă (+811 versus 2024), 1.138 de acțiuni au avut loc în restul zonei montane (+478 versus 2024), iar 228 de persoane s-au prezentat la punctele de prim-ajutor medical ale bazelor Salvamont. În sezonul de vară au avut loc 2.199 de intervenții, iar 272 de persoane s-au prezentat direct la punctele de prim-ajutor medical din bazele Salvamont. În total, pe parcursul perioadei de referință, structurile Salvamont au intervenit la 82 de evenimente produse în afara zonei montane, ca resursă de sprijin sau echipă de prim răspuns, precum și la 17 evenimente montane în locul altor structuri care nu au avut capacitatea de a interveni sau de a-și soluționa singure acțiunile pentru care erau responsabile.

Dintre cazurile gestionate, 2.563 au fost predate pentru transport către unități medicale specializate serviciilor de ambulanță sau SMURD (+120 față 2024), 718 cazuri au fost transportate cu ambulanțele Salvamont la unități medicale sau până la punctele de întâlnire cu ambulanțele SAJ sau SMURD (+157 față de 2024), 162 de cazuri au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD-IGAV (+40 față de 2024), iar 94 de cazuri au fost predate Serviciului de Medicină Legală (+10 față de 2024).

În anul 2025, salvamontiștii au desfășurat 111 acțiuni de căutare-salvare cu echipaje canine (+ 27 față 2024), în mediu natural și în avalanșă, 78 de acțiuni de căutare-salvare cu drone (47 în zona montană și 31 ca resursă de sprijin în afara zonei montane), opt acțiuni de căutare-salvare cu scafandri din cadrul structurilor Salvamont-Salvaspeo, două acțiuni de căutare a persoanelor înecate cu detector special bazat pe inteligență artificială și cinci acțiuni de căutare cu drone subacvatice, echipamente unice în România, aflate în dotarea a trei servicii Salvamont.

Se remarcă faptul că structurile Salvamont au avut un grad de răspuns de 100% la solicitările specifice domeniului de activitate, exclusiv cu resurse proprii, ceea ce confirmă o organizare corespunzătoare, o dimensionare corectă și o dezvoltare continuă a resurselor umane și materiale. De asemenea, au fost realizate peste 84.600 de acțiuni specifice de asigurare a asistenței de salvare montană în baze, posturi și refugii Salvamont, în zonele cu aflux turistic ridicat sau pe durata desfășurării unor evenimente sportive ori de altă natură în zona montană. Prin Dispeceratul Național Salvamont-Vodafone / Fundația Vodafone au fost recepționate 14.942 apeluri, dintre care 6.018 semnalau accidente montane (direct sau prin SNAU 112), 377 anunțau incendii de fond forestier sau de vegetație în zona montană, iar 8.547 solicitau informații despre zona montană”, se arată în raportul amintit.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

