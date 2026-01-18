17 ianuarie 2026 | Zi de foc pentru salvatorii montani din România. S-a înregistrat cel mai mare număr de evenimente din acest sezon: 4 apeluri pentru Salvamont Alba
Zi de foc pentru salvatorii montani din România. S-a înregistrat cel mai mare număr de evenimente din acest sezon: 4 apeluri pentru Salvamont Alba
Salvatorii montani au avut o zi de foc ieri, 17 ianuarie 2026, înregistrându-se cel mai mare număr de evenimente montane din acest sezon.
Dispeceratul Național Salvamont peste 150 de apeluri în ultimele 24 de ore, dintre acestea 24 fiind în județul Alba.
,,Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară solicitați să intervină la un număr extrem de mare de evenimente montane, cel mai mare înregistrat , intr-o zi, în acest sezon de iarna .
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 152 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:
- 31 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,
- 16 apeluri pentru Salvamont Sinaia,
- 15 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,
- 12 apeluri pentru Salvamont Lupeni,
- 12 apeluri pentru Salvamont Maramureș,
- 11 apeluri pentru Salvamont Sibiu,
- 8 apeluri pentru Salvamont Cluj,
- 7 apeluri pentru Salvamont Prahova,
- 5 apeluri pentru Salvamont Neamț,
- 5 apeluri pentru Salvamont Caras Severin – Muntele Mic,
- 4 apeluri pentru Salvamont Voineasa,
- 4 apeluri pentru Salvamont Bihor,
- 4 apeluri pentru Salvamont Alba,
- 4 apeluri pentru Salvamont Satu Mare,
- 3 apeluri pentru Salvamont Mureș,
- 3 apeluri pentru Salvamont Suceava,
- 3 apeluri pentru Salvamont Gorj,
- 2 apeluri pentru Salvamont Semenic,
- 2 apeluri pentru Salvamont Bistrița Năsăud,
- 1 apel pentru Salvamont Argeș,
În cazul acestor intervenții au fost salvate 156 de persoane. Dintre acestea, 53 persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor, iar o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital.
S-au primit și 61 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.
Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, se arată într-un mesaj publicat de Salvamont România pe o rețea de socializare.
