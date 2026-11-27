Peste 6.000 de animale vaccinate împotriva variolei ovine și caprine în județul Alba: Campania de imunizare continuă. Anunțul făcut de DSVSA Alba

Peste 6.000 de animale au fost vaccinate, până în prezent, împotriva variolei ovine și caprine în județul Alba. Campania de imunizare este în plină desfășurare, medicii veterinari de liberă practică împuterniciți efectuând acțiuni de vaccinare în mai multe zone ale județului.

La nivelul județului Alba, campania vizează aproximativ 420.000 de ovine și caprine, termenul stabilit la nivel național pentru vaccinarea tuturor efectivelor fiind 20 decembrie 2026.

Având în vedere numărul mare de animale, particularitățile geografice ale județului și dispersarea exploatațiilor, această acțiune presupune un efort considerabil de organizare și mobilizare în teritoriu.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba monitorizează permanent evoluția campaniei și menține legătura cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciți.

Pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de imunizare, DSVSA Alba solicită crescătorilor de animale să colaboreze cu medicii veterinari și să respecte programul de vaccinare stabilit împreună cu aceștia.

Reamintim că vaccinarea împotriva variolei ovine și caprine este obligatorie și reprezintă o măsură esențială pentru protejarea sănătății efectivelor de animale și reluarea exporturilor de ovine, se arată într-un comunicat transmis de DSVSA Alba.

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