Peste 500 de consumatori din Alba nealimentați cu energie electrică: Avarii majore în mai multe localități
În România sunt 238 localități/comune afectate de condițiile meteo extreme, 2.187 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 15.3962 de utilizatori afectați, a transmis societatea Distribuție Energie Electrică România, miercuri, 18 februarie 2026, la ora 10.30.
Potrivit DEER, sunt afectați de întreruperile accidentale și peste 500 de consumatori din Alba.
Întreruperi accidentale în furnizarea energiei electrice în Alba există în municipiul Blaj (strada Mihail Kogălniceanu, Tiur, Spătac și Mănărade) în orașele Zlatna (inclusiv în satele Trâmpoiele și Dobrot) și Cugir (satele aparținătoare Mugești și Călene) și comunele Almașu Mare, Poiana Vadului, Lupșa, Săsciori (satul Tonea), Pianu (satele Strungari și Plaiuri), Săliștea, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă și Valea Lungă.
Așa indica harta interactivă privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, din arealul DEER, miercuri, 18 februarie 2026, la ora 11.00.
Zeci de echipe operative DEER sunt mobilizate pe teren și acționează pentru limitarea efectelor produse de condițiile meteorologice extreme din zonele afectate, au precizat reprezentanții companiei amintite.
