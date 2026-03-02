Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
La solicitarea primarilor Radu Marcel Tuhuț și Cornel Napău, recent s-a desfășurat la Primăria Abrud o întâlnire cu directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Alba, Cătălin Olariu, pentru a schimba registratura fermierilor beneficiari de subvenții pe suprafețe de teren și pe animale din Abrud și Bucium.
Anii trecuți, pentru a putea depune cererile de plată pentru subvențiile APIA, sutele de fermieri de aici au fost nevoiți să se deplaseze la Compartiment Centrul Local Alba Iulia, iar în urma solicitărilor primite de la aceștia, reprezentanții celor două primării au înaintat adrese către APIA Alba în vederea găsirii unei soluții favorabile.
În cadrul întrunirii s-a discutat situația celor 440 de fermieri înregistrați din cele două localități și s-a decis că pentru a reduce costurile acestora cu deplasarea, timpul petrecut în trafic și pentru a le ușura accesul la reprezentanții APIA, începând din acest an fermierii să poată depune cererile de plată la Serviciul Centrul Local Câmpeni, situat pe strada Moților, la numărul 14, acolo unde depun și ceilalți fermieri din localitățile județului nostru, situate în zona Munților Apuseni.
Totodată, directorul executiv Cătălin Olariu a menționat că în acest an cererile de la fermieri se vor prelua în perioada 16 martie-5 iunie 2026, iar pentru a putea depune o cerere eligibilă pentru plată, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de cel puțin 1 hectar și să fie formată din parcele agricole de cel puțin 0,3 hectare.
Pentru sere și solarii suprafața minimă este de 0,03 hectare, iar pentru culturi permanente parcela minimă trebuie să aibă cel puțin 0,1 hectare. De asemenea, fermierii trebuie să facă dovada utilizării terenului prin documente justificative – adeverințe de la Registrul Agricol de la primărie, contracte de arendă, acte de proprietate – care să fie valabile și conforme cu realitatea din teren, iar pentru sectorul zootehnic, crescătorii de animale să se asigure că datele din Registrul Național al Exploatațiilor – RNE – sunt actualizate la medicii veterinari de circumscripție înainte de a depune cererea. Pentru pajiștile permanente, trebuie ținut cont de obligația privind încărcătura minimă de animale sau efectuarea activității agricole minime.
Cei doi primari au dat asigurări că vor veni în sprijinul fermierilor astfel încât depunerea cererilor de plată către APIA la Serviciul Centrul Local Câmpeni să se desfășoare cu ușurință și în condiții bune, transmițând, în numele fermierilor din Bucium și Abrud, mulțumiri conducerii APIA Alba și în special directorului executiv Cătălin Olariu pentru deschiderea la solicitările justificate și sprijinul acordat.
În încheiere, primarul Radu Marcel Tuhuț a menționat: „Această soluție este una foarte bună pentru fermierii de la noi, care își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare. De asemenea, unele clarificări care sunt întâmpinate la depunerea cererii la Centrul APIA din Câmpeni pot fi mai repede rezolvate decât printr-o deplasare până la Alba Iulia.
Felicit fermierii de aici de la munte, care cultivă terenurile, cresc animale, ne oferă o hrană sănătoasă și de încredere, le urez multă sănătate și doresc să le reamintesc că primăria este un partener permanent în susținerea lor!”.
Ovidiu CULDA
