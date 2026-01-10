Peste 30.000 euro, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă

Sezonul rece aduce, an de an, numeroase pagube pentru proprietarii de locuințe, cele mai multe fiind provocate de ninsorile abundente și de acumulările masive de zăpadă.

Potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), în ultimii ani a existat chiar și un caz în care despăgubirea achitată pentru daunele generate de greutatea stratului de zăpadă a depășit pragul de 30.000 de euro.

,,Temperaturile scăzute, ninsorile abundente, dar şi topirea zăpezii pot genera nu doar disconfort, ci şi riscuri semnificative care afectează atât locuinţele, cât şi siguranţa celor din jur. Datele şi experienţa ultimilor ani arată că, pe timpul iernii, se înregistrează frecvent daune importante. Spre exemplu, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depăşit 30.000 euro”, potrivit datelor UNSAR.

Printre cele mai des întâlnite tipuri de daune specifice acestei perioade a anului ce sunt acoperite în baza asigurărilor facultative pentru locuinţe se numără:

daune materiale produse de greutatea stratului de zăpadă asupra acoperişurilor, inclusiv prăbuşiri parţiale sau totale;

daune provocate terţilor, ca urmare a căderii accidentale a zăpezii, gheţii sau a ţurţurilor de pe acoperişuri şi faţade;

daune provocate de inundaţii provenite din topirea zăpezii.

,,Iarna scoate la iveală noi vulnerabilităţi, care pot costa zeci de mii de euro. Responsabilitatea proprietarilor şi măsurile simple de prevenţie pot reduce semnificativ riscul unor daune care afectează nu doar locuinţa proprie, ci şi siguranţa trecătorilor sau a vecinilor”, conform Alexandru Ciuncan, preşedinte și director general al UNSAR.

În astfel de contexte caracteristice sezonului rece, o asigurare facultativă a locuinței poate reprezenta un sprijin financiar important, acoperind cheltuielile de reparații sau eventualele despăgubiri către terți, în funcție de prevederile poliței.

„Prevenţia începe cu gesturi simple, dar continuă cu decizii responsabile. Verificarea instalaţiilor, curăţarea zăpezii şi a gheţii de pe clădiri, dublate de decizia de a fi acoperiţi de o asigurare facultativă a locuinţei, pot oferi siguranţă în sezonul rece”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

UNSAR le recomandă proprietarilor de locuințe să adopte toate măsurile necesare de prevenție și să se informeze corect asupra soluțiilor de protecție financiară puse la dispoziție de companiile de asigurări, pentru a reduce riscul pagubelor și a-și proteja atât locuința, cât și persoanele din jur.

