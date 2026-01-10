Peste 30.000 euro, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă
Peste 30.000 euro, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă
Sezonul rece aduce, an de an, numeroase pagube pentru proprietarii de locuințe, cele mai multe fiind provocate de ninsorile abundente și de acumulările masive de zăpadă.
Potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), în ultimii ani a existat chiar și un caz în care despăgubirea achitată pentru daunele generate de greutatea stratului de zăpadă a depășit pragul de 30.000 de euro.
Citește și: FOTO | Acoperiș de balcon, desprins la un bloc din Câmpeni: Intervin pompierii la etajul 3 pentru degajare
,,Temperaturile scăzute, ninsorile abundente, dar şi topirea zăpezii pot genera nu doar disconfort, ci şi riscuri semnificative care afectează atât locuinţele, cât şi siguranţa celor din jur. Datele şi experienţa ultimilor ani arată că, pe timpul iernii, se înregistrează frecvent daune importante. Spre exemplu, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depăşit 30.000 euro”, potrivit datelor UNSAR.
Printre cele mai des întâlnite tipuri de daune specifice acestei perioade a anului ce sunt acoperite în baza asigurărilor facultative pentru locuinţe se numără:
- daune materiale produse de greutatea stratului de zăpadă asupra acoperişurilor, inclusiv prăbuşiri parţiale sau totale;
- daune provocate terţilor, ca urmare a căderii accidentale a zăpezii, gheţii sau a ţurţurilor de pe acoperişuri şi faţade;
- daune provocate de inundaţii provenite din topirea zăpezii.
,,Iarna scoate la iveală noi vulnerabilităţi, care pot costa zeci de mii de euro. Responsabilitatea proprietarilor şi măsurile simple de prevenţie pot reduce semnificativ riscul unor daune care afectează nu doar locuinţa proprie, ci şi siguranţa trecătorilor sau a vecinilor”, conform Alexandru Ciuncan, preşedinte și director general al UNSAR.
În astfel de contexte caracteristice sezonului rece, o asigurare facultativă a locuinței poate reprezenta un sprijin financiar important, acoperind cheltuielile de reparații sau eventualele despăgubiri către terți, în funcție de prevederile poliței.
„Prevenţia începe cu gesturi simple, dar continuă cu decizii responsabile. Verificarea instalaţiilor, curăţarea zăpezii şi a gheţii de pe clădiri, dublate de decizia de a fi acoperiţi de o asigurare facultativă a locuinţei, pot oferi siguranţă în sezonul rece”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.
UNSAR le recomandă proprietarilor de locuințe să adopte toate măsurile necesare de prevenție și să se informeze corect asupra soluțiilor de protecție financiară puse la dispoziție de companiile de asigurări, pentru a reduce riscul pagubelor și a-și proteja atât locuința, cât și persoanele din jur.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
10 ianuarie 2026 | Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore: Câte intervenții a avut Salvamont Alba
Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore: Câte intervenții a avut Salvamont Alba Un număr de 52 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. Dintre acestea, 14 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau […]
A început procedura de selecție pentru șefia DNA și DIICOT. Calendarul complet
A început procedura de selecție pentru șefia DNA și DIICOT. Calendarul complet Ministerul Justiției a inițiat procedura de selecție pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și adjunct al procurorului general, precum și pentru posturile de procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai DNA și DIICOT. Candidații își pot depune dosarele până la data de 9 februarie, ora […]
PENSII 2026 | Cine primește puncte de stabilitate în 2026 și cum afectează acestea cuantumul pensiei
PENSII 2026 | Cine primește puncte de stabilitate în 2026 și cum afectează acestea cuantumul pensiei Începând cu 2026, anumite categorii de pensionari din România vor primi puncte de stabilitate, un bonus care crește cuantumul pensiei, iar impactul acestor puncte variază în funcție de vechimea totală în muncă. Ce sunt punctele de stabilitate și cine […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
10 ianuarie 2026 | Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore: Câte intervenții a avut Salvamont Alba
Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore: Câte intervenții a avut Salvamont...
A început procedura de selecție pentru șefia DNA și DIICOT. Calendarul complet
A început procedura de selecție pentru șefia DNA și DIICOT. Calendarul complet Ministerul Justiției a inițiat procedura de selecție pentru...
Știrea Zilei
VIDEO | Solidaritate și spirit civic într-un cartier din Alba Iulia: Un localnic s-a urcat la volanul utilajului său și a deszăpezit mai multe străzi
Solidaritate și spirit civic într-un cartier din Alba Iulia: Un localnic s-a urcat la volanul utilajului său și a deszăpezit...
VIDEO | Tânără, de 18 ani, din Bistrița-Năsăud, REȚINUTĂ pentru înșelăciune: Prejudiciu de 18.550 de lei după ce a refuzat să plătească haine cumpărate de la o femeie din Alba Iulia
Tânără, de 18 ani, din Bistrița-Năsăud, REȚINUTĂ pentru înșelăciune Vineri, 9 ianuarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda...
Curier Județean
ACCIDENT pe Autostrada A1 în zona Câlnic: Un autocamion a acroșat o autoutilitară. Două persoane rănite
ACCIDENT pe Autostrada A1 în zona Câlnic: Un autocamion a acroșat o autoutilitară Un accident rutier a avut loc pe...
10-11 ianuarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
10-11 ianuarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Politică Administrație
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Opinii Comentarii
Pe 10 ianuarie credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Grigorie
Pe 10 ianuarie credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Grigorie Pe data de 10 ianuarie, la doar câteva zile după...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...