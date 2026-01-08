FOTO | Acoperiș de balcon, desprins la un bloc din Câmpeni: Intervin pompierii la etajul 3 pentru degajare

Acoperiș de balcon, desprins la un bloc din Câmpeni: Intervin pompierii la etajul 3 pentru degajare

Un acoperiș de balcon s-a desprin parțial la un bloc din orașul Câmpeni. La fața locului s-au deplasat pompierii pentru degajare.

Secția de pompieri Câmpeni a fost solicitată să intervină în orașul Câmpeni pentru degajarea unui acoperiș de balcon, parțial desprins, la etajul 3 al unui bloc.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

