FOTO | Acoperiș de balcon, desprins la un bloc din Câmpeni: Intervin pompierii la etajul 3 pentru degajare
Acoperiș de balcon, desprins la un bloc din Câmpeni: Intervin pompierii la etajul 3 pentru degajare
Un acoperiș de balcon s-a desprin parțial la un bloc din orașul Câmpeni. La fața locului s-au deplasat pompierii pentru degajare.
Secția de pompieri Câmpeni a fost solicitată să intervină în orașul Câmpeni pentru degajarea unui acoperiș de balcon, parțial desprins, la etajul 3 al unui bloc.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ. Copiii se pot întoarce la școală în condiții bune
Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ. Copiii se pot întoarce la școală în condiții bune Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a publicat un text, pe o rețea de socializare, în care vorbește despre ninsoarea abundentă care a căzut peste oraș în […]
FOTO | Zăpada căzută de pe un bloc a doborât o reclamă de fast-food în Alba Iulia: ,,Atenție mare la ce distanță circulați”
Zăpada căzută de pe un bloc a doborât o reclamă de fast-food în Alba Iulia: ,,Atenție mare la ce distanță circulați” Reclama unui fast-food din Alba Iulia a fost doborâtă de zăpadă, după ce un volum mare de omăt s-a desprins de pe acoperișul unei clădiri, de la o înălțime de aproximativ 6–7 metri, astăzi, […]
ASTĂZI | Două transporturi agabaritice vor trece astăzi prin județul Alba. Care este traseul
Două transporturi agabaritice vor trece astăzi prin județul Alba. Care este traseul Două transporturi agabaritice vor trece astăzi, 7 ianuarie 2026, și prin județul Alba, mai exact, pe A10. Traseele complete sunt următorule: – DN1 Șelimbăr – A1 Sibiu – A10 – A3 – DN 1 – DJ 767J – DNV BH – DN 1Y […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt puternic. Temperaturile scad până la minus 15 grade
8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt...
Companiile din România vor fi obligate să publice remuneraţia în anunţurile de angajare: ,,Data de 7 iunie va aduce o adevărată revoluție pe piața muncii din România”
Companiile din România vor fi obligate să publice remuneraţia în anunţurile de angajare: ,,Data de 7 iunie va aduce o...
Știrea Zilei
8 ianuarie 2026 | Cursuri școlare suspendate în Zlatna din cauza condițiilor meteo nefavorabile: În Baia de Arieș procesul de învățământ se desfășoară online
Cursuri școlare suspendate în Zlatna din cauza condițiilor meteo nefavorabile: În Baia de Arieș procesul de învățământ se desfășoară online...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 ianuarie 2026: 469 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 ianuarie 2026: 469 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
FOTO | Acoperiș de balcon, desprins la un bloc din Câmpeni: Intervin pompierii la etajul 3 pentru degajare
Acoperiș de balcon, desprins la un bloc din Câmpeni: Intervin pompierii la etajul 3 pentru degajare Un acoperiș de balcon...
FOTO | Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ. Copiii se pot întoarce la școală în condiții bune
Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ....
Politică Administrație
FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile
Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Subunitatea nouă de pompieri în comuna Jidvei, cu un pas mai aproape de realizare. Ce cuprinde proiectul de aproape 4 milioane de lei
Subunitatea nouă de pompieri în comuna Jidvei, cu un pas mai aproape de realizare. Ce cuprinde proiectul de aproape 4...
Opinii Comentarii
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...