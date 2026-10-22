Peste 3.600 de controale și audituri în domeniul siguranței alimentelor, efectuate de DSVSA Alba în primele nouă luni ale anului 2026

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a desfășurat, în primele nouă luni ale anului 2026, o activitate complexă de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, care a inclus peste 3.600 de controale și audituri, prelevări de probe pentru analize de laborator, gestionarea alertelor alimentare și acțiuni tematice pentru prevenirea riscurilor asupra sănătății consumatorilor.

Activitățile au vizat unități care produc, procesează, depozitează, transportă și comercializează produse alimentare de origine animală și nonanimală, precum și unități de alimentație publică, cantine, restaurante, unități de tip catering și alte obiective în care sunt preparate sau servite alimente.

În perioada ianuarie-septembrie 2026, inspectorii DSVSA Alba au efectuat 2.058 de controale în unități înregistrate sanitar-veterinar și 808 controale oficiale și audituri în unități autorizate sanitar-veterinar din sectorul produselor de origine animală.

În sectorul produselor alimentare de origine nonanimală au fost realizate 753 de controale, în baza programelor de supraveghere și control, a reglementărilor aplicabile și a notelor de serviciu.

Prin aceste verificări, inspectorii urmăresc respectarea condițiilor de igienă, a cerințelor privind depozitarea și manipularea alimentelor, etichetarea corespunzătoare a produselor, precum și asigurarea trasabilității acestora, de la producție până la comercializare.

Prelevări de probe pentru verificarea siguranței alimentelor

O componentă importantă a activității Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor a reprezentat-o prelevarea probelor pentru analize de laborator, în vederea verificării respectării cerințelor de siguranță alimentară și a identificării eventualelor neconformități.

În sectorul produselor alimentare de origine animală au fost prelevate 1.336 de probe pentru examene fizico-chimice și microbiologice, atât din unități înregistrate, cât și din unități autorizate sanitar-veterinar.

În urma analizelor de laborator, trei probe au prezentat rezultate microbiologice neconforme. Pentru aceste situații au fost dispuse măsurile legale, au fost efectuate analize de risc și au fost identificate și eliminate potențialele surse de contaminare.

De asemenea, în cadrul Programului Național pentru Controlul Reziduurilor au fost prelevate 86 de probe pentru determinarea reziduurilor și 16 probe pentru determinarea contaminanților, acestea fiind transmise laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor.

În sectorul produselor de origine nonanimală au fost prelevate 85 de probe, pentru verificarea contaminanților, reziduurilor de pesticide, criteriilor de igienă, caracteristicilor de calitate, aditivilor și substanțelor interzise, precum și pentru alte investigații prevăzute în programele oficiale de supraveghere.

Totodată, au fost prelevate 18 probe în cadrul programului de monitorizare a rezistenței antimicrobiene, din abatorul de păsări.

Verificări în urma alertelor alimentare și produse retrase de la comercializare

DSVSA Alba a desfășurat acțiuni și în cadrul Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje, prin care autoritățile competente transmit informații și intervin atunci când sunt identificate produse alimentare care pot reprezenta riscuri pentru consumatori.

În sectorul produselor de origine animală, în primele nouă luni ale anului 2026, au fost efectuate 132 de controale în urma a 16 notificări de informare sau alertă, dintre care două au fost inițiate de DSVSA Alba.

În urma acestor verificări, 274 de kilograme de produse alimentare de origine animală neconforme au fost retrase de la comercializare, pentru prevenirea riscurilor asupra sănătății consumatorilor.

În sectorul produselor de origine nonanimală, inspectorii au gestionat cinci notificări privind depășirea limitelor maxime admise pentru reziduurile de pesticide din fructe și legume, fiind efectuate 28 de controale pentru verificarea și soluționarea acestora.

Controale tematice în perioada sărbătorilor pascale și în sezonul estival

Pe lângă activitățile curente, DSVSA Alba a desfășurat acțiuni tematice în perioadele în care consumul și comercializarea produselor alimentare înregistrează o creștere.

În perioada 24 martie – 9 aprilie 2026, premergătoare sărbătorilor pascale, au fost efectuate 275 de acțiuni de control, în urma cărora au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 160.800 de lei, și 13 avertismente. De asemenea, au fost retrase de la comercializare 120 de kilograme de carne și produse din carne.

În această perioadă, în abatoarele autorizate sanitar-veterinar au fost supuși controlului oficial 7.194 de miei.

Totodată, DSVSA Alba a autorizat un centru provizoriu de sacrificare a mieilor în municipiul Sebeș, unde au fost supuse controlului sanitar-veterinar 190 de animale.

În sezonul estival, verificările au fost intensificate în zonele de interes turistic din județul Alba, fiind vizate restaurante, pensiuni turistice, cantine, tabere școlare și alte unități în care sunt preparate și servite alimente.

În perioada 20 iunie – 31 august 2026 au fost efectuate 263 de acțiuni de control, în urma cărora au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 63.200 de lei, și 28 de avertismente.

Aceste acțiuni au urmărit prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și verificarea respectării condițiilor de igienă, depozitare, preparare și comercializare a produselor alimentare.

Verificări în unitățile implicate în Programul național „Masă sănătoasă”

O atenție deosebită a fost acordată unităților care prepară, distribuie sau servesc alimente în cadrul Programului național „Masă sănătoasă”.

În perioada 9–30 septembrie 2026, inspectorii DSVSA Alba au efectuat 51 de controale în cantine, unități de tip catering și unități școlare implicate în acest program.

Pentru deficiențele constatate a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 1.200 de lei, pentru o unitate de alimentație publică, implicată în Programul național ”Masă Sănătoasă” și trei avertismente. Totodată, în cadrul verificărilor efectuate, a fost aplicată o sancțiune în valoare de 10.000 de lei pentru o unitate care asigură alimente pentru unități de învățământ (dar care nu e implicată în Programul național ”Masă Sănătoasă”).

Principalele nereguli au vizat desfășurarea unor activități fără înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, utilizarea unor recipiente și ustensile deteriorate, etichetarea necorespunzătoare a preparatelor culinare și deficiențe privind igienizarea spațiilor și a echipamentelor de lucru.

Aceste verificări au avut ca obiectiv respectarea cerințelor de siguranță alimentară în unitățile implicate în pregătirea și servirea meselor pentru elevi.

Evaluarea riscurilor și colaborarea cu alte instituții

Activitatea Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor a inclus și evaluarea unităților alimentare în funcție de riscurile asociate activităților desfășurate.

În sectorul produselor de origine nonanimală au fost întocmite 147 de fișe de evaluare pentru încadrarea unităților în clase de risc, în vederea planificării și desfășurării controalelor oficiale.

În urma neconformităților constatate în acest sector, a fost emisă și o ordonanță de suspendare a activității, ca măsură complementară sancționării contravenționale.

De asemenea, inspectorii DSVSA Alba au colaborat cu reprezentanții altor instituții, inclusiv ai Prefecturii, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Inspectoratului de Poliție Județean Alba, fiind organizate acțiuni comune de control în piețe, hale agroalimentare, unități de producție și comercializare a alimentelor, precum și controale în trafic.

Principalele deficiențe constatate în cadrul activităților de control au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de producție și depozitare, manipularea și păstrarea alimentelor în condiții necorespunzătoare, etichetarea neconformă și nerespectarea cerințelor privind trasabilitatea produselor.

Prin activitatea desfășurată în primele nouă luni ale anului 2026, DSVSA Alba a urmărit prevenirea riscurilor alimentare, identificarea și remedierea neconformităților, precum și respectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Controalele oficiale, prelevările de probe, gestionarea alertelor alimentare și evaluarea riscurilor reprezintă componente ale activității permanente de supraveghere, prin care instituția contribuie la protejarea sănătății consumatorilor și la asigurarea siguranței alimentelor comercializate în județul Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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