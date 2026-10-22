VIDEO | Bărbat din Bacău, reținut de polițiștii din Blaj pentru complicitate la înșelăciune: O vârstnică de 68 de ani, convinsă să îi dea bani cu ajutorul unor documente și fotografii create cu AI

Bărbat din Bacău, reținut de polițiștii din Blaj pentru complicitate la înșelăciune: O vârstnică de 68 de ani, convinsă să îi dea bani cu ajutorul unor documente și fotografii create cu AI

Un bărbat din Bacău a fost reținut de polițiștii din Blaj pentru complicitate la înșelăciune. A convins o vârstnică de 68 de ani să îi dea bani cu ajutorul unor documente și fotografii create cu AI.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 octombrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, de 52 de ani, din municipiul Bacău, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de înșelăciunea.

Bărbatul a fost depistat în flagrant delict, ieri, 21 octombrie, de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Blaj, în momentul în care s-ar fi deplasat în municipiului Blaj, pentru a ridica o sumă de bani de la o femeie, de 68 de ani, din municipiul Blaj, pe care, ulterior, ar fi urmat să o introducă într-un ATM dedicat achiziționării de criptomonede, într-un portofel electronic indicat de persoane necunoscute.

Din cercetările efectuate, sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, a reieșit că, la data de 4 septembrie 2026, sub pretextul că o vor ajuta să obțină venituri din investiții la bursă, femeia ar fi fost determinată să îi transfere bărbatului, de 52 de ani, în contul personal, 46.600 de lei, pe care acesta, ulterior, ar fi introdus-o într-un ATM dedicat achiziționării criptomonedelor.

De asemenea, în perioada 26 septembrie – 13 octombrie 2026, bărbatul, de 52 de ani, s-ar fi deplasat în municipiul Blaj și ar fi ridicat de la femeia, de 68 de ani, 207.000 de lei, pe care ar fi introdus-o într-un ATM dedicat achiziționării criptomonedelor, iar, pentru fiecare operațiune efectuată, acestuia i-ar fi revenit 3.000 de lei.

Cercetările efectuate au relevat faptul că femeia ar fi fost indusă în eroare, încrederea acesteia fiind câștigată prin prezentarea unor documente și fotografii create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Față de bărbatul, de 52 de ani, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de înșelăciune.

În vederea identificării tuturor persoanelor și recuperării prejudiciului, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunea.

Secțiune Știri sub articolul principal