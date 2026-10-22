Adolescent de 15 ani, din Horea, amenințat cu bătaie pe rețelele de socializare: Tânăr de 18 ani, din Roșia Montană, reținut de polițiști

Un adolescent de 15 ani, din Horea, a fost amenințat cu bătaie pe rețelele de socializare. Polițiștii au reținut un tânăr de 18 ani, din Roșia Montană, care a trimis mesajele.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 octombrie 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 18 ani, din localitatea Roșia Montantă, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințarea.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 19 – 20 octombrie 2026, prin intermediul unei rețele de socializare, tânărul i-ar fi adresa amenințări cu acte de violență unui minor, în vârstă de 15 ani, din localitatea Horea, provocându-i acestuia o stare de temere.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințarea.

Tânărul a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

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