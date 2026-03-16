Peste 3.000 de sancțiuni date într-o singură săptămână în România de polițiștii de la autostrăzi: Ce nereguli au fost constatate
Peste 3.000 de sancţiuni contravenţionale au fost aplicate în perioada 2-8 martie de poliţiştii Brigăzii Autostrăzi.
Au fost aplicate 552 de sancţiuni contravenţionale persoanelor care au depăşit limita legală de viteză şi 325 celor care nu foloseau centura de siguranţă.
De asemenea, au fost aplicate numeroase sancţiuni pentru defecţiuni tehnice, pentru lipsa Inspecţiei Tehnice Periodice şi pentru nerespectarea regulilor privind perioadele de conducere şi perioadele de odihnă.
Totodată, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale pentru staţionarea pe banda de urgenţă.
Ca măsuri complementare, poliţiştii de la autostrăzi au reţinut 135 de permise de conducere, dintre care 44 pentru viteză, şi au retras 230 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 12 infracţiuni.
La data de 3 martie 2026, la ora 11:10, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nădlac au depistat, pe tronsonul autostrăzii A1, un bărbat, de 70 de ani, care circula cu 151 km/h pe un tronson de drum unde limita de viteză maxim admisă este de 80 km/h.
Conducătorului auto i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 120 de zile și i s-a eliberat dovada înlocuitoare fără drept de circulație, fiind sancționat cu amendă contravențională de 4.050 de lei.
sursa: IGPR
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
