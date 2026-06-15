VIDEO | A început „Tombola Rozelor pentru Sănătate” la Aiud: Fiecare bilet înseamnă susținere pentru proiectele dedicate pacienților la Spitalul Municipal Aiud

A început „Tombola Rozelor pentru Sănătate” la Aiud: Fiecare bilet înseamnă susținere pentru proiectele dedicate pacienților la Spitalul Municipal Aiud

A început „Tombola Rozelor pentru Sănătate” . Comunitatea din Aiud se mobilizează pentru o cauză importantă, fiind vorba despre o inițiativă dedicată susținerii Spitalului Municipal Aiud și proiectelor sale pentru pacienți.

,,Susțineți Spitalul Municipal Aiud și participați la cea mai frumoasă inițiativă caritabilă a verii!”, se arată într-un mesaj publicat de Municipiul Aiud.

Fiecare tichet, cu titlu de donație, are valoarea de 10 lei.

Cum poate fi obținut un tichet la „Tombola Rozelor pentru Sănătate”:

Fizic, de la sediul Primăriei Municipiului Aiud și de la Farmacia MacaveiDeak.

Online, printr-o donație de minim 10 lei în contul:

ASOCIAȚIA OAMENI PENTRU OAMENI – AIUD

IBAN: RO28RZBR0000060028413323

Banca: Raiffeisen Bank

SWIFT: RZBRROBU

La detaliile plății, trebuie să menționați: „DONAȚIE” + numărul de telefon. După confirmarea plății, veți primi voucherul de participare pe WhatsApp.

,,Mai multe vouchere înseamnă mai multe șanse de câștig!”, au mai transmis reprezentanții primăriei.

Extragerea va avea loc duminică, 28 iunie, de la ora 19:00, în cadrul Sărbătorii Rozelor. Termenul limită pentru obținerea voucherelor online este 26 iunie, ora 20:00.

Reamintim că, cu sprijinul sponsorilor locali și al Asociației Oameni pentru Oameni, au fost pregătite premii speciale pentru participanți. În perioada următoare vor fi prezentate premiile și susținătorii acestei campanii. Fiecare bilet cumpărat înseamnă mai mult decât o șansă la câștig: este un gest de solidaritate și implicare pentru binele comunității.

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