Peste 200 de tone de alimente au fost colectate în județele Alba, Cluj, Sibiu și Bistrița-Năsăud în doar trei zile: Vor ajunge la peste 20.000 de persoane aflate în dificultate

Colecta Națională de Alimente de Crăciun a mobilizat comunități din întreaga țară în perioada 5–7 decembrie 2025. La nivelul regiunii deservite de Banca Regională pentru Alimente Cluj, solidaritatea s-a concretizat în 203 tone de alimente colectate în cele trei zile de campanie, în 115 magazine din județele Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Sibiu, se arată într-un comunicat de presă.

Alimentele colectate în aceste 4 județe vor ajunge la peste 23.000 de persoane aflate în dificultate, prin intermediul a 72 de organizații non-profit partenere care oferă sprijin constant familiilor vulnerabile, copiilor, persoanelor vârstnice sau altor categorii aflate în nevoie.

La nivel național, Colecta de Alimente de Crăciun 2025 s-a desfășurat în peste 1.000 de magazine și a dus la colectarea a 957 de tone de alimente, care vor sprijini mai mult de 136.000 de persoane, cu ajutorul a 441 de organizații partenere.

Colecta, dincolo de cifre: oameni, timp și implicare

În județele Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Sibiu, succesul Colectei a fost posibil datorită implicării directe a 1.922 de voluntari prezenți în magazine și a altor 6 voluntari implicați în vizite pe teren.

Estimativ, ei s-au implicat timp de peste 10.500 de ore în acțiuni de voluntariat, o mare parte dintre ei alegând să se implice în mai multe ture sau în mai multe zile.

În medie, un voluntar a contribuit la colectarea a aproximativ 105 kilograme de alimente – un indicator care reflectă nu doar eficiența, ci și efortul susținut depus în fiecare magazin.

„Colecta de Alimente nu este doar despre produse puse într-o cutie, ci despre oameni, relații și comunitate. Am văzut voluntari de toate vârstele, copii care donau din banii lor, persoane în vârstă care au ales să dăruiască timp și clienți care ne-au spus «nu e mult, dar e din suflet». Aceste momente ne dau energie să continuăm”, a declarat Andreea Bobiș, președintele Băncii Regionale pentru Alimente Cluj.

La nivel regional (Banca Regională pentru Alimente Cluj): – 203 tone de alimente colectate – 115 magazine participante – 23.662 de persoane vor beneficia de alimentele donate – 72 de organizații partenere – 1.922 de voluntari în magazine și 6 în vizite – peste 10.500 de ore de voluntariat (estimativ)

La nivel național: – 957 de tone de alimente colectate – 1.082 de magazine participante – 136.621 de persoane vor beneficia de alimentele donate – 441 de organizații partenere – 14.168 de voluntari implicați

„Colecta Națională de Alimente ne-a arătat, încă o dată, că binele se face din gesturi simple. Fiecare produs donat, fiecare oră de voluntariat și fiecare «da» spus în magazin au contat. Le mulțumim tuturor celor care au ales să se oprească puțin și să se gândească la cei din jur. Împreună putem transforma grija în sprijin concret, zi de zi”, a adăugat Andreea Bobiș.

Federația Băncilor pentru Alimente din România cuprinde nouă Bănci Regionale pentru Alimente în București, Cluj, Roman, Oradea, Brașov, Timișoara, Constanța, Craiova, Galați.

Aceasta este o mare rețea națională de solidaritate la dispoziția societății, organizațiilor caritabile și a celor mai vulnerabili dintre noi, o punte între existența surplusului de alimente și cei care au mai multă nevoie de hrană, se mai arată în comunicat.

