Peste 200 de polițiști și pompieri militari din Alba, la datorie în minivacanța de 1 MAI 2026: Recomandări pentru populație

Peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba și 100 de pompieri militari se vor afla zilnic în serviciu operativ, pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență ce pot interveni pe timpul minivacanței de 1 mai 2026.

Măsurile dispuse de IPJ Alba pentru vacanța de 1 mai 2026:

Peste 100 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba vor fi zilnic la datorie. Ne dorim ca întreaga comunitate să se bucure în siguranță de minivacanța de 1 Mai și de evenimentele organizate în această perioadă.

Polițiștii din structurile de ordine publică, investigații criminale și din celelalte structuri operative vor acționa pentru prevenirea incidentelor și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, atât în zonele aglomerate și turistice, cât și pe principalele artere rutiere din județ.

Echipajele de poliție rutieră vor fi prezente pe drumurile intens circulate, pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor, astfel încât deplasările să se desfășoare în condiții cât mai sigure pentru toți participanții la trafic.

Când plecăm la drum, mintea noastră este deja la destinație, însă locuința rămâne vulnerabilă în fața celor care pândesc absența proprietarilor.

Vă sfătuim să vă asigurați locuința atunci când plecați de acasă și să nu lăsați bunuri de valoare la vedere. De asemenea, dacă nu plecați de acasă, vă recomandăm să fiți atenți la persoanele necunoscute care încearcă să obțină acces în locuință sub diverse pretexte.

Călătoria spre destinația de vacanță ar trebui să fie un motiv de bucurie, nu un motiv de stres sau pericol pentru cei dragi. Disciplina la volan nu este doar o obligație legală, ci modalitatea prin care vă protejați familia și viața, a transmis IPJ Alba.

Pentru un drum fără incidente, vă recomandăm:

* Să adaptați viteza la condițiile de trafic intens!

* Să nu urcați la volan sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise!

În orice situație de urgență, apelați cu încredere numărul unic 112. Polițiștii din județul Alba sunt pregătiți să intervină pentru siguranța dumneavoastră.

Siguranța unei minivacanțe reușite este rezultatul unui parteneriat solid între mobilizarea autorităților și responsabilitatea fiecărui cetățean.

Înainte de a porni motorul, verificați dacă ați securizat ferestrele, ați pus obiectele de valoare la loc sigur și sunteți pregătiți să conduceți cu răbdare.

Măsurile dispuse de ISU Alba pentru vacanța de 1 mai 2026:

Pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență ce pot interveni pe timpul minivacanței de 1 MAI, peste 100 de pompieri militari se vor afla zilnic în serviciu operativ, fiind pregătiți să intervină cu tehnica specifică din dotare pentru stingerea incendiilor, acordarea asistenței medicale de urgență, cât și pentru gestionarea celorlalte tipuri de misiuni aflate în competență. Pentru evitarea producerii unor incidente și pentru a nu deveni victime ale incendiilor, este necesară respectarea câtorva reguli simple, însă foarte importante.

În cazul în care doriți să petreceți acest weekend în mijlocul naturii alături de familie și prieteni, vă recomandăm să respectați măsurile de apărare a incendiilor, astfel:

– Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de agrement şi în gospodării se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi;

– Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare; Pentru astfel de situații, pregătiți la fața locului mijloace de stingere, cum ar fi o găleată cu apă sau un stingător.

– Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt, precum și aruncarea țigărilor aprinse la întâmplare;

– Se acorde o atenție sporită supravegherii copiilor.

Daca alegeți să luați parte la evenimente publice, aveți în vedere că, la aceste manifestații se preconizează un aflux mare de persoane, iar pompierii recomandă respectarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență ce pot surveni pe timpul desfășurării manifestațiilor, astfel:

•Nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu;

•Nu aruncați la întâmplare țigările. Este interzis fumatul în afara locurilor special amenajate;

•NU lăsați copiii nesupravegheați; •Nu blocați căile de acces pentru a permite intervenția autospecialelor sau accesul la hidranții exteriori;

•În eventualitatea producerii unei situații de urgență apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Vă reamintim, informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, potrivit ISU Alba.

