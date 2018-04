FOTO: Cum se sărbătorea ziua de 1 Mai, la Alba Iulia, în ”Epoca de Aur”

O fotografie care iustrează modul în care era sărbătorită ziua de 1 Mai în anii dinainte de revoluție, a fost postată pe rețeaua de socializare. Cei care au trăit acele vremuri știu deja că pancartele, lozincile, eșarfele fluturate, steagurile, uniformele și cântecele considerate pe atunci patriotice au scris istoria reinterpretată a unei zile puse în slujba comunismului. Imaginea este din perioada ”Epocii de Aur” – numele pe care propaganda oficială a vremii l-a atribuit intervalului istoric în care la conducerea Republicii Socialiste România s-a aflat dictatorul Nicolae Ceaușescu, între anii 1965-1989, când 1 Mai reprezenta în imaginarul comunist românesc ziua celor ce muncesc și mulțumesc etern partidului pentru „marile libertăți“ de care se bucură.

Decorul era intotdeauna acelasi: mii, zeci de mii de oameni ai muncii inundau pietele oraselor cu cantecele si uralele lor. Pionierul ce-si flutura mandru cravata rosie, stahanovistul, eroul muncii socialiste, colhoznicul infratit cu muncitorul in interiorul unei echitati socialiste perfecte – iata personajele principale ale unei zile ce au uitat vreme de cinci decenii ca sursa sa esentiala este contestarea. Revendicarile erau evacuate cu totul dintr-un peisaj croit special sa glorifice partidul si oamenii sai. Extinderea drepturilor devenea nula intr-o tara ce „acordase“ deja toate drepturile.

Istoria industriala a secolului al XIX-lea, aceeasi care produsese prin ricoseu o masa proletara hotarata sa-si asigure un minimum de conditii de munca, devenea in mainile partidului povestea triumfului glorificator al ideilor comuniste. Psihoza idealului socialist, a unui teritoriu eliberat de clase propunea mereu acelasi scenariu: mari si mici, oamenii noi demonstrau de 1 Mai pentru regim. Si nu o faceau doar ei, ci erau intotdeauna insotiti intr-o perfecta unitate in gand si fapta de catre proletarii inca „neeliberati“ din „lagarul capitalist“.

1 Mai era in oricare dintre anii perioadei 1945-1989 nu doar ziua „marilor realizari“, ci si ziua solidaritat ii internationale a celor ce muncesc. Si daca raiul comunist isi avea personajele sale, lumea capitalista nu putea evita logica demonizarii. Miile de oameni care-si cantau partidul si conducatorii la Bucuresti erau insotiti intr-un cor al tacerii paralel de coloane uriase de demonstranti care ocupau, potrivit propagandei socialiste, strazile capitalelor occidentale.

*1 Mai – Sărbătoarea proletarilor din toate țările

Muncitorii din toata lumea se unesc pe 1 Mai in protestul lor la adresa exploatarii, insa o fac diferit, in functie de traditiile specifice miscarilor muncitorești nationale. In Uniunea Sovietica, prima parada de 1 Mai a avut loc in 1917, in Piata Rosie. In acest spatiu public, dupa constructia Mausoleului lui Lenin in 1924, sute de mii de muncitori, tarani si soldati rusi vor comemora, vreme de peste opt decenii, in fiecare an, Marea Revolutie Socialista din Octombrie.

In 1958, in Statele Unite, presedintele Dwight D. Eisenhower a decis ca de 1 Mai sa se sarbatoreasca Ziua Fidelitatii fata de traditia libertatii americane. Gestul presedintelui a avut scopul de a evita suprapunerea festivitatilor muncitorilor americani cu cele din tarile comuniste. In Statele Unite, Ziua Muncitorilor este sarbatorita in prima zi de luni din septembrie. Cu toate acestea, semnificatia primara a evenimentului nu a fost uitata. In 2006, spre exemplu, muncitorii mexicani imigranti au ales 1 Mai pentru a declansa un boicot general cu scopul de a modifica radical legislatia muncii.

In alte state cu o istorie sindicala solida – Germania si Marea Britanie -, 1 Mai este ocazia pentru proteste de mari dimensiuni organizate de muncitori. In ultimii ani, violenta nu a lipsit de la aceste manifestari. Restaurantele tip fast-food si masinile scumpe au devenit victime ale euforiei demonstrantilor.

FOTO: facebook