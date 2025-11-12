Peste 2.000 de apeluri, intervenții la incendii, accidente și salvări de animale în octombrie 2025. Noi ambulanțe și aparatură de ultimă generație în dotarea ISU Alba
În luna octombrie 2025, ISU Alba a gestionat 2.114 apeluri și 760 intervenții SMURD, în creștere față de octombrie 2024. Au intrat în dotare ambulanțe noi, echipate cu tracțiune 4×4 și aparatură medicală modernă, pentru intervenții mai rapide și sigure, mai ales pe timpul sezonului rece.
Misiunile desfășurate de ISU Alba în luna octombrie, din punct de vedere operativ
Activităţile desfăşurate în luna octombrie a anului 2025 au contribuit la menţinerea sub control și la un nivel acceptabil, a riscurilor identificate în zona de competență, implicând măsuri şi acţiuni concrete pe domeniul de activitate Răspuns în situaţii de urgenţă.
La nivelul dispeceratului comun ISU – SAJ în luna octombrie a anului au fost gestionate de către dispecerii ISU un număr de 2114 apeluri (1703 apeluri în anul 2024). În intervalul menționat anterior au fost transmise 4 mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT ( mesaje despre prezența unor animale sălbatice periculoase).
Pe parcursul perioadei analizate, au fost transmise către populația județu- lui Alba 14 de informări, atenționări și avertizări privind fenomene meteoro- logice și/sau hidrologice periculoase prognozate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).
Mesajele au fost distribuite și către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, respectiv alte instituții cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență. Din totalul mesajelor, 12 au fost referitoare la fenomene meteorologice și 2 au vizat fenomene hidrologice periculoase.
În luna octombrie a anului 2025, la nivelul ISU Alba s-au înregistrat 93 (110 in- tervenții în anul 2024) misiuni și acțiuni de intervenție din care:
-21 incendii; (13 incendii în anul 2024)
-11 incendii de vegetație uscată/păduri/fond forestier; (17 incendii de vegetație uscată/păduri/fond forestier în anul 2024)
-13 misiuni pentru asistență persoane; (14 misiuni pentru asistență personae în anul 2024)
-1 misiuni la inundații și fenomene meteo periculoase; (0 misiuni la inundații și fenomene meteo periculoase în anul 2024)
-4 salvări de animale; (1 salvări de animale în anul 2024)
-43 alte tipuri de intervenții. (65 alte tipuri de intervenții în anul 2024).
Valoarea bunurilor distruse de incendii în aceeași perioadă a fost de aprox- imativ 192.500 lei. Intervențiile la incendii au condus la salvarea de bunuri esti- mate la o valoare de peste 3,05 milioane lei, demonstrând eficiența intervențiilor în limitarea pagubelor materiale.
Pe parcursul acestor acestei luni, pompierii militari au salvat un total de 2 persoane în cadrul diverselor misiuni și acțiuni de intervenție.
În contextul accidentelor rutiere, s-au înregistrat 11 de persoane rănite, din fericire, nici o persoană nu și-a pierdut viața în aceste incidente.
Echipajele SMURD au fost solicitate să intervină în 760 situații (652 solicitări în anul 2024), fiind asistate medical un număr de 776 persoane (651 persoane asis- tate medical în anul 2024) (cu + 108 intervenții mai mult fata de aceeași perioada în anul 2024).
„Un aspect îmbucurător pe care doresc să-l menționez cu ocazia acestei conferințe de presă este intrarea în dotare a unor noi ambulanțe atât pentru echipajele SMURD cât și pentru colegii de la Serviciul de Ambulanță.
Aceste ambulanțe fac parte din lotul de 1200 de ambulanțe ( 1000 de tip B și 200 ambu- lanțe de tip C) achiziționate odată cu revizuirea PNRR în acest an (inițial au fost doar aproximativ 600 de ambulanțe finanțate prin Programul de Dezvoltare Durabilă).
Această tehnică de intervenție nouă este esențială pentru asigurarea acordării primului ajutor medical în condiții cât mai optime. Ambulanțele recepționate au toate sistem de tracțiune 4×4, sunt îmbunătățite față de modelele anterioare atât din punct de vedere al spațiului interior cât și al aparaturilor medicale de ultimă generație avute în dotare” – a declarat Lt. Alexandru Cișan Purtător de cuvânt ISU Alba
Având în vedere că în sezonul rece se utilizează mijloacele de încălzire foarte mult, pentru a evita evenimentele tragice ce pot apărea, ISU Alba recomandă să respectați câteva reguli simple de prevenire și apărare împotriva incendiilor:
-curățați coșul de fum, cel puțin o dată pe an;
-nu supraîncălziți soba;
-nu utilizaţi aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii;
-montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil a mijlocului de încălzire, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 metri;
-nu puneți haine la uscat pe sobe sau în imediata lor apropiere;
-nu lăsați sobele și alte mijloace de încălzire nesupravegheate pe timpul funcţionării;
-este obligatorie supravegherea copiilor, fiind interzisă blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;
-Nu transvazaţi gazul din butelie în orice alte recipiente şi nu folosiţi butelii improvizate;
Ignorarea acestor reguli poate fi periculoasăl Potrivit datelor detinute de IGSU 14% din incendiile de locuinţă, înregistrate anul trecut, au fost cauzate de mi- jloace de încălzire defecte sau improvizate.
Accesează platforma www.fiipregatit.ro și învață cum sa te protejezi în diverse situații de urgență!
