Personalul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel și personalului Judecătoriei Alba Iulia, testați pentru COVID-19: Testele asigurate de Primăria Alba Iulia

Ca urmare a cazurilor de COVID-19 depistate la Curtea de Apel Alba Iulia, în baza protocolului încheiat cu DSP Alba, Primăria Alba Iulia a asigurat testele necesare pentru verificarea judecătorilor, grefierilor și personalului administrativ și auxiliar, a procurorilor și personalului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel și personalului Judecătoriei Alba Iulia.

Decizia comună a fost de testare prin metoda pooling și a avocaților care au anunțat că au avut cauze pe care le-au reprezentant la această instanță. Această testare este benevolă și este programată astăzi, 7 iulie. Până la această oră, urmare a situației de la Curtea de Apel au fost realizate 500 de teste.

”Nu am renunțat să susținem lupta împotriva COVID-19. Personal, îmi doresc să putem colabora responsabil și prompt, ca și până acum, cu toți cei implicați în limitarea acestei crize. Am dispus întărirea disponibilului de teste prin finanțarea unei noi achiziții și, cu avizul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, am asigurat dezinfecția tuturor spațiilor Curții de Apel. Sunt banii albaiulienilor, noi doar îi dirijăm în direcția asta pentru a nu zăbovi cu fața spre București.” – Voicu PAUL, viceprimar cu atribuții de primar