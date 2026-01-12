Persoanele cu risc ridicat de boală severă, îndemnate să se vaccineze antigripal. Recomandările Institutului Naţional de Sănătate Publică
Persoanele cu risc ridicat de boală severă, îndemnate să se vaccineze antigripal. Recomandările Institutului Naţional de Sănătate Publică
Administrarea antiviralelor antigripale încă din fazele incipiente ale bolii este esențială pentru limitarea riscului de complicații și pentru împiedicarea agravării evoluției clinice, în special în cazul persoanelor din categoriile cu risc crescut de forme severe, potrivit unui comunicat INSP.
,,Profilaxia antivirală ar trebui luată în considerare în focarele detectate în centrele de îngrijire pe termen lung (LTCF), indiferent de statusul vaccinal. Personalul și vizitatorii ar trebui să utilizeze măști în spitale și în centrele de îngrijire pe termen lung, în perioadele de circulație crescută a virusurilor respiratorii. Comunicarea către populație este deosebit de importantă cu privire la modul în care poate fi redusă transmiterea și impactul bolii severe. Sunt necesare mesaje clare privind vaccinarea, respectarea igienei mâinilor și respectarea etichetei respiratorii”, conform sursei citate.
În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, au fost raportate 61.016 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii). Numărul acestora este cu 13,1% mai mic față de săptămâna precedentă, când s-au înregistrat 70.243 de cazuri, scădere pusă pe seama subraportării din timpul sărbătorilor de iarnă. Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului anterior (44.554 cazuri), se constată însă o creștere de 36,9%. Față de media multianuală de 64.342 de cazuri, calculată pentru sezoanele 2018–2025 (excluzând perioadele pandemice), variația este negativă, de 5,2%.
În același interval, la nivel național au fost raportate 10.570 de cazuri de gripă clinică, în scădere față de săptămâna anterioară (12.630 cazuri), tot pe fondul subraportării din perioada sărbătorilor. Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului trecut, numărul este de 2,2 ori mai mare, iar raportat la media ultimelor cinci sezoane (2.778 cazuri), este de 3,8 ori mai ridicat.
De asemenea, au fost confirmate prin analize de laborator 174 de cazuri de gripă, dintre care: 35 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1, 132 cu virus gripal A nesubtipat, un caz cu virus gripal B și un caz de coinfecție cu virus gripal A și B.
În aceeași săptămână au fost raportate opt decese noi asociate infecției cu virus gripal. Astfel, numărul total al deceselor confirmate cu virus gripal, înregistrate de la începutul perioadei de raportare până în prezent, a ajuns la 11, potrivit Agerpres.
