Numărul deceselor provocate de gripă în România, în creștere. Peste 60.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate
În ultima săptămână, au fost raportate opt noi decese provocate de gripă, bilanțul total ajungând astfel la 11 cazuri confirmate de deces cu virus gripal. Cele mai multe victime, 9, sunt persoane cu vârsta de peste 65 de ani, anunță INSP.
În această săptămână s-au înregistrat mai puţine cazuri de infecţii respiratorii faţă de săptămâna anterioară, însă cu mai mult de o treime peste comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent, potrivit Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP).
Cele mai multe cazuri de gripă s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova.
Peste 60.000 de cazuri de gripă în România
Potrivit INSP, în săptămâna 29.12.2025 – 04.01.2026 au fost raportate 61.016 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 13.1% mai puţine cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (70.243) (sub-raportare în contextul sărbătorilor de iarnă) şi cu 36.9% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (44.554). Variaţia în minus faţă de media calculată de 64.342 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 5,2%.
Aceeaşi sursă precizează că au fost raportate 10.570 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 12.630 înregistrate în săptămâna precedentă (sub-raportare în contextul sărbătorilor de iarnă), de 2,2 ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent (4.694) şi de 3.8 ori mai multe faţă de media ultimelor 5 sezoane (2.778).
„De la începutul sezonului au fost raportate 572 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care 221 cu virus gripal AH3, 30 cu virus gripal AH1, 316 cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 4 cazuri cu virus gripal B şi un caz cu co-infecţie de virus gripal A+B. La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvenţiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K”, precizează sursa citată.
