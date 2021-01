Persoanele care nu sunt în etapa a doua, se pot VACCINA dacă rămân doze nefolosite. Anunțul lui Raed Arafat

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat că în etapa a doua a campaniei de vaccinare se pot imuniza inclusiv persoanele care nu sunt incluse în această etapă, dacă rămân doze de vaccin nefolosite.

„Intenția de la Comitet este să nu se piardă nici o doză. Ce înseamnă acest lucru? Dacă vezi că s-au înscris atâția și au venit doar atâția, atunci la diferența de doze identifici undeva unde sunt oameni de vaccinat și doresc să se vaccineze și le folosești. Chiar dacă oamenii respectivi nu fac parte din grupa respectivă, nu s-au înscris încă. Asta s-a folosit și în alte țări. Oamenii care se înscriu trebuie să fie responsabili. Dacă te-ai înscris, atunci te duci. Dacă nu vrei să te duci, nu te înscrii”, a declarat Arafat.

La începutul acestei luni, o inițiativă similară, de a vaccina la liber cu dozele de vaccin rămase, a managerului de la Spitalul Găești, Laurențiu Belușică, a fost criticată de autorități, iar Ministerul Sănătății a trimis în control DSP-ul. Până la urmă, medicul a fost nevoit să trimită oamenii acasă.

Ieri a început a doua etapă a campaniei de vaccinare anti-COVID. Peste 5,5 milioane de români se pot programa pentru imunizare. Vorbim de persoanele de peste 65 de ani, bolnavii cronici si angajații din mai multe domenii, considerate esențiale.

De asemenea, Arafat a precizat că România va primi seringi noi pentru a folosi dintr-un flacon șase doze de vaccin anti COVID produs de Pfizer/Biontech.

„Nu e chestie de modificare de prospect, este chestie de modificare a seringilor. Seringile au un așa zis spațiu mort, adică se pierde o parte din doză și atunci dacă se folosește alt timp de seringi, cu un spațiu mort mult mai mic , se pot folosi 6 doze în loc de 5 doze. A șasea doză se pierdea în spațiul mort al seringii, adică rămânea o parte din lichid în seringă. Dacă vom aplica noile seringi, și România va avea noile seringi, atunci se va putea folosi și a șasea doză, care altfel era pierdută”, a mai spus Arafat, la DigiFM.