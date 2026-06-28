Perlele la Evaluarea Națională 2026: „Avea grijă de animale – o broască, un uliu și un sfârc”. Cele mai amuzante răspunsuri date de elevi la proba de Limba și literatura română

Evaluarea Națională 2026 la Limba și literatura română nu a fost lipsită de „perle”. Profesorii au descoperit răspunsuri amuzante și greșeli neașteptate în lucrările viitorilor liceeni.

Proba de Limba și literatura română de la Evaluarea Națională s-a încheiat, însă nu fără deja celebrele „perle” ale elevilor. După ieșirea din sălile de examen, mulți candidați s-au declarat mulțumiți și au spus că subiectele au fost accesibile. O parte dintre elevi au recunoscut chiar că au fost surprinși de faptul că au reușit să rezolve cerințele mai ușor decât se așteptau.

Perlele de la Evaluarea Națională 2026

Chiar dacă, pentru mulți dintre absolvenții clasei a VIII-a, examenul a părut unul echilibrat, nici anul acesta nu au lipsit răspunsurile care i-au amuzat pe profesorii evaluatori. La corectarea lucrărilor, cadrele didactice au descoperit numeroase greșeli de exprimare, interpretări neașteptate și formulări care au devenit rapid subiect de discuție.

La proba de Limba și literatura română, elevii au avut de rezolvat mai multe exerciții pe baza unor fragmente din operele „Mesteceni de hârtie”, de Veronica D. Niculescu, și „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, de Carmen Strungaru.

Unul dintre cele mai frecvente motive de eroare a fost reprezentat de forma corectă a unor cuvinte. Potrivit profesorilor evaluatori, una dintre greșelile întâlnite foarte des a fost folosirea formei greșite „broașcei”, în loc de „broaștei”. Se pare că mulți elevi au întâmpinat dificultăți atunci când au trebuit să folosească substantivul „broască” la genitiv singular.

Un profesor care a corectat lucrări a precizat că această greșeală a apărut într-un număr foarte mare de cazuri, fiind întâlnită în aproximativ trei sferturi dintre lucrările verificate.

Pe lista greșelilor frecvente s-au mai aflat și probleme de ortografie, precum scrierea cuvântului „fiica” sub forma „fica”. De asemenea, unii elevi au folosit greșit „decât” în locul lui „doar”, o confuzie des întâlnită în exprimarea de zi cu zi.

Printre cele mai amuzante răspunsuri au fost și cele apărute în urma interpretării greșite a unor elemente din textele suport. Unii candidați au confundat pasărea „stârc” cu alte cuvinte, ceea ce a dus la formulări neașteptate.

Unul dintre elevi a scris că personajul din text avea grijă de animale precum „o broască, un uliu și un sfârc”. Într-o altă lucrare, pasărea „stârc” a fost transformată în „stârv”, schimbând complet sensul textului.

„Când a venit frigul, bărbatul a vrut să sufoce broasca cu o pernă roșie, dar ea a înviat!” (Broasca hibernase.)”, a scris un alt elev.

Să nu-i uităm pe absolvenții care au pus în răspunsuri o amprentă personală.

„Lui Vladimir îi plăceau animalele! Broaște, păsări, tot ce găsea.”

„Broscuța a refuzat să mănânce frunze și flori și a așteptat carne. Și eu la fel, dar nu crudă.”

„Descrierea casei lui Vladimir durează 12 rânduri. Apoi mai primește un păsăroi.” (corect uliu păsărar)

„În primul text e vorba de un om care muncește, care iubește natura. În al doilea, e o femeie care se plimbă prin Papua, care nu-i place laptele de cocos și vrea să rupă arborii de cacao.”

„Femeia a zis că zeama de cocos are gust de salcie.” (corect sălciu)

Apoi, la subiectul de argumentație, absolvenții de gimnaziu au avut de explicat dacă darurile simple trebuie prețuite.

„Da, dar să fie și mai scumpe din când în când. De la bunicii mei, primesc mereu haine și pantofi, dar mi-a promis și un lanț de aur pe care să-l aleg eu.”

„Mamele prețuiesc mereu darurile simple, iar copiii darurile pe care le vor ei.”

„Uneori, un dar simplu poate fi foarte prețios! De exemplu, poți primi un covrag de ouă, din care ies mulți pui, care fac iar ouă. Și apoi ai foarte mulți pui!”

În final, candidații au avut de făcut și un rezumat între 100 și 150 de cuvinte pentru primul text la prima vedere. În loc să condenseze ideile, un viitor licean a legat câte o propoziție din fiecare paragraf și a scris triumfător la final: „Total 101 cuvinte!”

Deși astfel de răspunsuri atrag atenția prin latura lor amuzantă, profesorii spun că ele reflectă și dificultățile pe care elevii le întâmpină în ceea ce privește vocabularul, ortografia și atenția la detalii. Examenul de Evaluare Națională rămâne un moment important pentru absolvenții de gimnaziu, iar fiecare greșeală poate face diferența în obținerea notei dorite.

În fiecare an, „perlele” elevilor devin o tradiție neoficială a examenelor naționale, stârnind zâmbete, dar și discuții despre importanța cititului și a exprimării corecte în limba română.

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