Video | Primăria nu-i a albaiulienilor, ci a celor care „au pus mâna pe butonul Block”: zeci de oameni, printre care jurnaliști și foști consilieri locali, blocați pe pagina oficială de Facebook a Municipiului Alba Iulia!

Se pare că la Alba Iulia, primăria, cel puțin pe Facebook, pagina oficială (cea cu bifă albastră), nu mai este a cetățenilor, ci a celor care sunt stăpânii butonului ,,block”. Zeci de cetățeni din municipiu sunt blocați pe această pagină, nu pentru că au insultat pe cineva, ci pentru că au avut curajul sau ideea nefericită să critice administrația, să pună o întrebare incomodă sau știm noi, pur și simplu nu au aplaudat suficient de convingător!?

Chiar dacă este de noaptea minții, mulți albaiulieni aflați în una din situațiile enunțate, au descoperit că pagina oficială a Primăriei le-a dispărut în mod misterios ,,din peisajul lor virtual”.

Printre ,,beneficiarii” celebrului buton ,,block” se numără Andrei Barbu, cunoscutul jurnalist local de la televiziunea Carolina TV, foștii consilieri locali Dorin Petruțiu și Rareș Buglea și numeroși alți albaiulieni care și-au permis să critice administrația din Alba Iulia.

Se pare că unii din Primărie se cred stăpâni ca pe propria moșie, pagina Municipiului Alba Iulia este cea oficială, este a unei instituții publice iar, cel puțin teoretic, ele nu sunt proprietatea celor ce le conduc vremelnic. Pe pagina personală a primarului, a purtătorului de cuvânt, a oricărui administrator din Primărie, puteau folosi butonul magic de ,,block” fără nici o explicație.

Nu ne vine să credem că toți cei blocați abuziv pe pagina Municipiului Alba Iulia au postat ,,injurii, expresii licențioase sau alte forme de limbaj incompatibile cu o comunicare publică decentă”.

Andrei Barbu, cunoscutul jurnalist de la Carolina TV

,,Se repetă o experiență pe care am mai avut-o cu autoritatea municipiului Alba Iulia în urmă cu cca. șase luni. Interzicerea accesului pe pagina „Facebook” a Primăriei. La momentul respectiv, am sunat purtătorul de cuvânt să-i reclam incidentul.

De cca. două luni, probabil după vreun comentariu, lucru pe care se întâmplă să-l fac foarte rar, am fost din nou blocat și nu mai pot accesa pagina oficială a Primăriei Alba Iulia.

Nu este vorba de pagina personală, ci de pagina emisiunii Fapte și Vorbe.

Consider inacceptabil modul în care se comportă echipa care se ocupă de comunicare a administrației locale, care dă dovadă de „dictatură” și nu de „liberalism” la acest capitol. În fapt, nu vorbim de „Primăria Alba Iulia”, ci de ….”

Dorin Petruțiu, fost consilier local

,,Un prieten mi-a spus să intru pe pagina Primăriei să văd un anumit eveniment. Am fost surprins să constat că nu-mi apare pagina Municipiul Alba Iulia. Am văzut că îi apărea soției și atunci am realizat, destul de amuzat, că sunt blocat!? Momentan, am rămas total amuzat de situație.

Încă nu am făcut sesizare la Avocatul Poporului sau să acționez în judecată instituția. Este o încălcare a libertății de exprimare, drept garantat prin Constituție. Dacă a fost vreo critică adresată în trecut, să zicem, puteau să o șteargă, numai dacă era un limbaj indecent. Dar nu a fost cazul. Limbajul indecent l-am lăsat în folosință celor din apropierea conducerii Primăriei, a celor cu conturi false.”

Rareș Buglea, membru PNL, fost consilier local

,,Sunt șters de mult de pe pagina oficială a Primăriei Alba Iulia. Am și uitat cu ce nu am fost de acord sau ce am criticat acolo de am primit această pedeapsă…

Din păcate, politica „pumnului în gură” este o practică tot mai frecventă la Alba Iulia.”

Flaviu Buta, purtător de cuvânt al Primăriei Alba Iulia

„Ținând cont de faptul că pagina Primăriei Alba Iulia este administrată de peste 18 angajați si colaboratori, este foarte dificil de stabilit cine a blocat, de-a lungul timpului, persoanele la care faceți referire. Regula pe care am aplicat-o întotdeauna este că libertatea de exprimare nu exclude obligația de a păstra un limbaj civilizat.

Prin urmare, blocarea unui utilizator poate interveni doar atunci când comentariile conțin injurii, expresii licențioase, amenințări sau alte forme de limbaj incompatibile cu o comunicare publică decentă. Personal, am aplicat această măsură în câteva cazuri, toate fiind documentate prin capturi de ecran..”

E greu de crezut că jurnalistul Andrei Barbu sau cei doi foști consilieri locali ar fi utilizat „injurii, expresii licențioase, amenințări sau alte forme de limbaj incompatibile cu o comunicare publică decentă”, mai ales că reprezentanții Primăriei nu ne-au pus la dispoziție capturi de ecran care să dovedească acest lucru. Probabil, unul dintre administratorii paginii a descoperit puterea virtuală și miraculoasă a butonului „Block”.

Ca să îl parafrazăm pe Barbu Ștefănescu Delavrancea, putem să le amintim celor care conduc vremelnic Primăria, că Alba Iulia nu-i a voastră, ci a celor ce o locuiesc, iar Primăria nu-i moșie să o conducă cum doresc!

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