Senzațional! David Popovici, al treilea titlu european consecutiv la 100 m liber: Regele probei-regină
Senzațional! David Popovici, al treilea titlu european consecutiv la 100 m liber: Regele probei-regină
David Popovici este în prim-planul Europenelor de natație de la Paris, unde miercuri, 12 august, a reușit o performanță de referință: al treilea titlu european în proba de 100 m liber, „proba-regină” în natație.
Asta după medaliile de aur cucerite la Roma, în 2022, și Belgrad, în 2024.
Cursa pentru al treilea titlu european consecutiv la 100 m liber de miercuri, 12 august 2026, a fost programată la ora 19.52 (ora României).
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În serii, David Popovici a fost cel mai rapid, cu 47,13 secunde, iar în semifinale a ridicat spectaculos ștacheta: 46,72, cel mai bun timp al serii și nou record al Campionatelor Europene.
În finală David Popvici a stabilit un nou record al competiției, 46, 56 secunde.
David Popovici este campion olimpic, mondial și european, iar în 2025 a câștigat titlul mondial la 100 m liber la Singapore.
David Popovici va evolua la Paris și la 200 m liber, fiind programat în serii joi, 13 august 2026, de la 10.59, ora României.
foto: arhivă
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