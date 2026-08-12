Sport

Senzațional! David Popovici, al treilea titlu european consecutiv la 100 m liber: Regele probei-regină

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

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Senzațional! David Popovici, al treilea titlu european consecutiv la 100 m liber: Regele probei-regină

David Popovici este în prim-planul Europenelor de natație de la Paris, unde miercuri, 12 august, a reușit o performanță de referință: al treilea titlu european în proba de 100 m liber, „proba-regină” în natație. 

Asta după medaliile de aur cucerite la Roma, în 2022, și Belgrad, în 2024.

Cursa pentru al treilea titlu european consecutiv la 100 m liber de miercuri, 12 august 2026, a fost programată la ora 19.52 (ora României).

Campionul român a intrat în competiție cu statutul de mare favorit. Și l-a confirmat…

În serii, David Popovici a fost cel mai rapid, cu 47,13 secunde, iar în semifinale a ridicat spectaculos ștacheta: 46,72, cel mai bun timp al serii și nou record al Campionatelor Europene.

În finală David Popvici a stabilit un nou record al competiției, 46, 56 secunde.

David Popovici este campion olimpic, mondial și european, iar în 2025 a câștigat titlul mondial la 100 m liber la Singapore.

David Popovici va evolua la Paris și la 200 m liber, fiind programat în serii joi, 13 august 2026, de la 10.59, ora României.

foto: arhivă

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