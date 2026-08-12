Curier Județean

Tânăr de 24 de ani din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni rutiere, adus din Germania. Cât timp va sta după gratii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

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Tânăr de 24 de ani din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni rutiere, adus din Germania. Cât timp va sta după gratii

Un tânăr de 24 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni la regimul rutier, a fost adus în România din Germania.

Acesta avea emis pe numele său un mandat de executare a unei pedepse cu închisoarea de un an și 4 luni.

La data de 10 august 2026, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 24 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Germania, având emis de către Judecătoria Alba, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 4 luni, transmite Poliția Română.

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