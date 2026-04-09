Pentru ce a fost trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud și consilier local PNL: Și-ar fi falsificat vechimea în specialitatea studiilor. Comunicat DNA

Într-un comunicat dat publicității joi, 9 aprilie 2026, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a detaliat motivele pentru care a fost trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud și consilier local PNL.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei BARBU ANAMARIA, manager al Spitalului Municipal Aiud, pentru săvârșirea infracțiunilor de participație improprie la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, fals intelectual în formă continuată și uz de fals în formă continuată.

În rechizitoriul procurorilor, se arată că, în cauză, există probe care conturează, în esență, următoarea stare de fapt:

La data de 26 ianuarie 2023, inculpata Barbu Anamaria ar fi depus la Primăria municipiului Aiud, între alte documente, o adeverință falsă prin care se atesta în mod nereal faptul că aceasta ar avea o vechime în specialitatea studiilor de 5 ani și 1 lună. În baza documentelor depuse, primarul municipiului Aiud ar fi numit-o în funcția de manager interimar al Spitalului Municipal Aiud, începând cu data de 28 ianuarie 2023.

Ulterior, la data de 2 mai 2023, cunoscând caracterul fals al adeverinței, inculpata ar fi depus același înscris la Comisia de concurs constituită pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică al Spitalului Municipal Aiud.

Ca urmare a documentelor depuse în această modalitate, inculpata ar fi participat la concurs, iar la data de 31 mai 2023 ar fi fost numită în funcția de manager al Spitalului Municipal Aiud, pentru un mandat de 4 ani.

Pentru a îndeplini condiția de vechime minimă de 5 ani necesară ocupării funcției manageriale, inculpata Barbu Anamaria ar fi falsificat o adeverință, presupus emisă de o societate comercială, din care ar fi rezultat în mod nereal că ar fi fost angajata acesteia, pentru o perioadă de aproximativ 10 luni, în funcția de economist.

Spitalul Municipal Aiud a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză pentru suma totală de 470.930 lei, reprezentând prejudiciul patrimonial, actualizabil cu dobânda legală și ajustat inflației conform dispozițiilor legale.

Procurorii anticorupție au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra conturilor bancare ce aparțin inculpatei Barbu Anamaria până la concurența sumei reținute cu titlu de prejudiciu.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Alba, cu propunerea de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză”, se arată în comunicatul DNA.

Anmaria Barbu a demisionat din funcția de consilier local în momentul în care a fost numită manager al Spitalului Municipal Aiud.

