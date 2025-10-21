Pentru a trece peste iarnă, România apelează la resurse tradiționale: „Trebuie să folosim toate resursele” – prețul energiei, cel mai ridicat din UE raportat la venituri
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează luni, 21 octombrie 2025, că România trebuie să folosească toate resursele disponibile pentru a evita problemele din această iarnă. Potrivit ministrului, este „imperios necesar să avem aceste centrale pe cărbune”, pentru a putea trece cu bine peste sezonul rece. Ivan a precizat că riscurile au fost evidențiate într-un studiu amplu.
Citește și: Cum va fi VREMEA în iarna 2025-2026: Vortexul polar începe să se formeze și va lovi și România. Indicii că ar putea urma o iarnă cu frig intens și ninsori abundente
„Acest risc a fost statuat pentru un studiu independent de 6.000 de parcele pe care l-am pus pe masa comisiei pentru a-i convinge că e imperios necesar în acest timp. Vom pune în funcție noi capacități de producție și stocare a energiei electrice”.
Ministrul a recunoscut că situația economică este dificilă. „Evident, știu că este o perioadă extrem de complicată. România plătește cel mai scump preț la energia electrică raportat la veniturile oamenilor din întreaga Uniune Europeană. E o situație cu care mă rup cu responsabilitate pentru ca, împreună cu producătorii de energie electrică, împreună cu toți operatorii din piață, să putem să scădem facturile finale”.
Oficialul a subliniat că problemele din sistemul energetic nu pot fi corectate rapid.
„Nu poți să rezolvi în câteva săptămâni ceea ce a fost rezolvat în 30 de ani. Factorul ce ține ca să facem noi capacități de producție a energiei electrice în bandă pe hidro, pe nuclear și pe gaz și redirecționând toate finanțările care sunt disponibile pentru energia regenerabilă către capacități de stocare, lucrul care va face ca România să aibă suficientă energie produsă în interior”, a explicat ministrul.
„În trei ani, România se va transforma din importator net de energie într-o țară care își asigură energia proprie și care, din excedent, va putea să dea și altor state din jur”, a încheiat ministrul.
