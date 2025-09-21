Cum va fi VREMEA în iarna 2025-2026: Vortexul polar începe să se formeze și va lovi și România. Indicii că ar putea urma o iarnă cu frig intens și ninsori abundente

Un nou vortex polar începe să se formeze deasupra Arcticii, iar specialiștii avertizează că fenomenul La Niña ar putea influența decisiv iarna 2025/2026 în Europa, inclusiv în România.

Vortexul polar are o istorie lungă și puternică de impact asupra vremii de iarnă în Statele Unite, Canada și Europa. Mai ales când începe să se prăbușească la mijlocul sezonului, ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori în ultimii ani.

În fiecare an, odată cu venirea toamnei, regiunile polare încep să se răcească. Acest lucru se datorează faptului că Soarele coboară mai jos, iar la Polul Nord ajunge mai puțină energie. Dar, în timp ce temperaturile polare scad, atmosfera din sudul continentului rămâne relativ caldă, potrivit severe-weather.eu.

Acest lucru provoacă o diferență mare de temperatură între regiunile polare și subtropicale, care începe să creeze o circulație de joasă presiune (ciclonică) în emisfera nordică. Aceasta se extinde de la straturile superficiale până în straturile superioare ale atmosferei. Acest fenomen este cunoscut sub numele de vortex polar.

Potrivit meteorologilor, anul acesta vortexul polar se formează mai slab decât media. În plus, doi factori importanți ar putea să-l destabilizeze în lunile următoare.

Specialiștii spun că este vorba despre La Niña, fenomen climatic care afectează temperaturile oceanului Pacific și are legături cu ierni mai reci în emisfera nordică, dar și QBO negativ, o schimbare a direcției vânturilor din stratosferă, care favorizează și ea un vortex instabil.

Prin urmare, crește probabilitatea producerii unui „eveniment de încălzire stratosferică bruscă”, un fenomen în care vortexul se rupe, iar aerul arctic coboară spre Europa.

Dacă aceste prognoze se confirmă, iarna 2025/2026 ar putea aduce în România perioade cu episoade de frig intens și ninsori abundente, alternate însă cu intervale mai blânde.

În anii trecuți, astfel de rupturi ale vortexului polar au provocat valuri de frig în toată Europa.

