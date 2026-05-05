INCENDIU la o anexă gospodărească în Războieni Cetate. Au intervenit pompierii din Aiud

Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți la o anexă gospodărească din Războieni Cetate. Au intervenit pompierii din Aiud.

Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Războieni Cetate.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifesta la o anexă gospodărească.

La misiune au participat 2 Autospeciale de stingere cu apa si spuma și SVSU Ocna Mureș.

A ars o anexă gospodărească de aproximativ 50mp în care se aflau 3 animale mici (găini).

Se intervine in continuare pentru stingerea în totalitate a incendiului.

