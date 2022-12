Pensionarii cu venituri de până la 1.608 lei vor beneficia, de la 1 ianuarie 2023, de medicamente compensate în procent de 90%

Medicamentul care este „pe cale de dispariție” în farmacii: Pentru adulţi, costul unui tratament este de 78,40 lei, iar pentru copii este 55 lei

Motivul pentru care Tamiflu se găseşte în această perioadă mai greu în farmacii ține de evaluarea stocurilor în funcție de vnzările din anii predecenți, informează News.ro.

Beatrice Speteanu, farmacist, a explicat că estimarea pentru acest an s-a făcut pe baza a ceea ce s-a întâmplat în 2020 şi 2021, ani de pandemie, când cererea pentru acest medicament a fost extrem de mică, tocmai pentru că, din cauza restricţiilor, nu au mai existat multe cazuri de îmbolnăvire cu gripă A dar şi cu alte virusuri.

“Din păcate, Tamiflu se găseşte destul de greu acum tocmai pentru că anii trecuţi a fost o cerere mult mai mică de Tamiflu, aproape deloc.

Putem să comparăm cererea de acum cu criza cu gripa aviară de acum vreo zece ani, toată lumea căuta Tamiflu, din păcate acum este aceeaşi cerere şi justificată pentru că majoritatea reţetelor vin cu cazuri confirmate de gripă tip A.

În fiecare an, o firmă de medicamente, producător şi depozit, face estimări asupra câtor cutii vor aduce la noi în ţară. Se face trimestrial şi anual, anul acesta cerem 1000 de cutii de Tamiflu în funcţie de anii precedenţi. Dacă în 2020 – 2021 cererea a fost foarte mică, prognosticul pentru anul acesta a fost tot la fel de mic, este foarte greu să suplimentezi la sfârşit de an pe un medicament unde de obicei furnizorii şi distribuitorii şi-au încheiat chiar anul fiscal şi anul de import. Momentan am mers pe stocuri preexistente. Din fericire, acest medicament are un termen extraordinar de mare, aveau cutii luate acum doi ani care aveau termenul de 31 iulie 2030. Din acest motiv, se găsesc foarte multe în farmacii pentru că au putut să rămână pe stocuri de acum un an doi.

Cutia are zece capsule, este varianta de copii de 30 de miligrame şi este varianta de adulţi de 75 de miligrame, cutia reprezintă tratamentul întreg pentru cei care sunt confirmaţi cu gripă de tip A. Pentru adulţi, costul unui tratament este de 78,40 lei, iar pentru copii este 55 lei.

”Mai este şi varianta de tratament pentru cei care sunt contacţi direcţi în care se ia jumătate din doza din cutie, se ia un comprimat la 24 de ore pentru contacţi direcţi care au riscuri mari. Preventiv, dacă cumva nu este pacient vaccinat sau este în grupa de risc. Altfel, se aşteaptă confirmarea infecţiei cu virus gripal tip A sau B, iar tratamentul trebuie început în maximum 72 de ore de la confirmare”, a declarat pentru News.ro Beatrice Speteanu, farmacist.