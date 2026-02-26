Actualitate

Pensiile magistraților, la un pas de promulgare: CCR redactează motivarea deciziei

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) se reunesc joi în ședință pentru a redacta motivarea deciziei referitoare la pensiile speciale ale magistraților.

În cadrul întâlnirii de astăzi, magistrații constituționali formulează argumentele care au stat la baza hotărârii privind reducerea acestor beneficii. Documentul ar putea fi publicat chiar în cursul zilei în Monitorul Oficial al României.

După apariția motivării în Monitorul Oficial, proiectul de lege va fi trimis de Parlament la Palatul Cotroceni, pentru promulgare, la președintele Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan se află joi la Bruxelles într-o vizită de lucru decisivă pentru deblocarea și recuperarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), într-un moment considerat crucial pentru absorbția banilor europeni alocați României, potrivit Adevărul.

Șeful Executivului are programate întâlniri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și cu vicepreședintele executiv Roxana Mînzatu și cu comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis. Discuțiile vizează în principal recuperarea celor 231 de milioane de euro blocați în PNRR, situația fiscal-bugetară a României și măsurile pentru reducerea deficitului.  

