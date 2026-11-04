Pensiile ar putea crește cu 7,3% în 2027. Florin Manole: „Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut prea mult”

Ministrul Muncii, Florin Manole, susține majorarea pensiilor cu 7,3% începând din 2027, după doi ani în care indexările prevăzute de lege au fost amânate. Oficialul PSD consideră că există suficiente argumente economice și sociale pentru aplicarea acestei creșteri, în condițiile în care inflația a erodat puternic veniturile pensionarilor. Decizia finală va depinde însă de calculele bugetare și de capacitatea Guvernului de a respecta ținta de deficit.

Florin Manole a explicat că, potrivit unui calcul intermediar bazat pe indicatorii macroeconomici relevanți, procentul de majorare ar putea ajunge la 7,3%. Ministrul a anunțat că va transmite datele premierului și ministrului Finanțelor, urmând ca decizia să fie luată în urma unei analize privind impactul asupra bugetului de stat.

Șeful de la Muncă insistă că indexarea pensiilor nu mai poate fi amânată, după ce, în ultimii doi ani, majorările au fost înlocuite cu ajutoare financiare acordate punctual, care nu au compensat integral pierderea puterii de cumpărare.

„Ținta mea și ținta Partidului Social-Democrat este să respectăm legea, pentru că după doi ani de zile în care majorările de pensii au fost amânate, în care a existat doar varianta parțial acoperitoare a ajutoarelor one off, puterea de cumpărare, inclusiv a pensionarilor, sau mai ales a pensionarilor, a scăzut prea mult și majorarea trebuie să aibă loc, conform legii”, a declarat Florin Manole pentru Libertatea.

Ministrul a recunoscut însă că propunerea trebuie analizată și prin prisma angajamentelor fiscale ale României, subliniind că premierul și ministrul Finanțelor au responsabilitatea de a urmări încadrarea în ținta de deficit și respectarea acordurilor asumate.

Florin Manole: „Majorarea pensiilor ar putea da un impuls consumului și investițiilor”

Unul dintre principalele argumente invocate de ministrul Muncii în favoarea indexării de 7,3% este efectul pe care veniturile suplimentare ale pensionarilor l-ar putea avea asupra economiei. În opinia sa, majorarea pensiilor ar contribui la revigorarea consumului, într-un moment în care economia se confruntă cu o scădere a cheltuielilor populației.

„Eu cred că sunt destule argumente în favoarea lui 7,3%. Și aici să o luăm pe rând. Avem o mare problemă cu scăderea consumului, cu prăbușirea consumului. Indexarea, majorarea pensiilor conform legii, ar da un imbold consumului”, a afirmat oficialul.

Manole a explicat că banii suplimentari nu ar dispărea din economie, ci ar susține inclusiv piața de capital și investițiile, prin creșterea volumului contribuțiilor direcționate către Pilonul II de pensii.

De asemenea, ministrul consideră că o parte din sumele acordate pensionarilor s-ar întoarce la bugetul de stat prin TVA și alte taxe, având în vedere că cea mai mare parte a veniturilor acestora este folosită pentru plata facturilor, cumpărarea alimentelor și acoperirea cheltuielilor de zi cu zi.

Avertisment privind inflația: Pensii mai mari, dar fără putere de cumpărare suplimentară

Dincolo de argumentele favorabile, ministrul Muncii atrage atenția că majorarea pensiilor trebuie gestionată cu atenție, astfel încât să nu genereze un nou val de scumpiri. În caz contrar, creșterea nominală a veniturilor ar putea fi anulată de inflație, iar pensionarii s-ar putea trezi cu mai mulți bani, dar cu posibilitatea de a cumpăra mai puține produse.

„Trebuie să gestionăm majorarea pensiilor astfel încât ea să nu producă inflație suplimentară pe anul viitor, care de fapt înseamnă scăderea puterii de cumpărare. Deci dai cu stânga și iei cu dreapta”, a avertizat Florin Manole.

Ministrul susține că toate efectele economice trebuie cântărite înaintea unei decizii politice, însă consideră că obligația sa este să prezinte Guvernului argumentele și calculele care susțin aplicarea legii.

sursa: Libertatea

foto: Florin Manole la Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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