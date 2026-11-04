Avertisment sumbru de la vârful BNR: Guvernul a împrumutat 4,5 miliarde euro de pe pieţele externe, iar dobânzile vor ajunge la 3% din PIB. ,,Nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea”
Avertisment sumbru de la vârful BNR: Guvernul a împrumutat 4,5 miliarde euro de pe pieţele externe, iar dobânzile vor ajunge la 3% din PIB. ,,Nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea”
Majorarea pensiilor şi a salariului minim din 2027 pune presiune mare pe Guvernul Niculescu, iar Ministrul Finanţelor spune că nicio creştere nu ar trebui aprobată fără sursă de finanţare, asta în timp ce premierul avertizează că ar putea urma un val de concedieri în mediul privat. De la vârful BNR vine un avertisment sumbru: România e pe marginea prăpastiei și ar putea cădea în gol dacă Statul nu reduce cheltuielile cu aparatul bugetar.
În pline negocieri pentru Buget, Guvernul a împrumutat 4,5 miliarde euro de pe pieţele externe. În timp ce premierul consideră că e o reuşită, ministrul de Finanţe îl contrazice: dobânzile la împrumuturi vor ajunge la 3% din PIB până la final de an.
„Vreau să vă dau o veste bună. România a atras ieri 4,5 miliarde euro. Este prima emisiune de euroobligaţiuni de la instalarea noului Guvern. Cererea investitorilor a fost dublă, deci interesul pentru România a fost foarte mare”, a declarat Luca Niculescu, premierul României.
„3% dobânzi e enorm de mult, ne sugrumă și ne vor sugruma dacă continuăm așa din ce în ce mai mult”, a avertizat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.
Sindicatele cer un salariu minim de 5.000 de lei. Patronatele vor amânarea majorării
Sindicatele cer Guvernului să ridice salariul minim la 5.000 lei brut de la 1 ianuarie. Premierul spune însă că majorarea ar pune presiune pe mediul privat, iar multe firme vor fi forţate să-și dea afară angajaţii.
„Există mai multe firme care anticipează concedieri decât cele care plănuiesc angajări. Trebuie să creăm alte locuri de muncă noi, cât mai bine plătite”, a precizat premierul.
Patronatele ar vrea ca majorarea să fie amânată până în vara anului viitor.
„Este o condiţie de bun-simţ din punctul nostru de vedere să nu creştem salariul minim o dată la 6 luni. Ultima creştere a salariului minim a avut loc în iulie 2026”, a transmis Paul Aparaschivei, director executiv al Confederaţiei Patronale Concordia.
Pensiile ar putea creşte cu 7% de la 1 ianuarie
În paralel, Guvernul face calcule pentru majorarea pensiilor. Ultima variantă analizată ar fi o indexare în jur de 7%, de la 1 ianuarie
„Ne-am asumat indexarea pensiilor din 2027 și pregătirea unui pachet de solidaritate pentru familiile vulnerabile”, a adăugat Luca Niculescu.
„Cred ca este justificat ca orice cheltuială să aibă o acoperire în venituri. Nu cred că ne dorim să repetăm situația în care deficitul iar crește foarte mult. E o discuție foarte serioasă”, a subliniat ministrul Finanţelor.
Avertismentul BNR
Între timp, consilierul guvernatorului BNR, susține că Statul ar trebui să taie masiv din cheltuielile cu aparatul bugetar.
„Suntem periculos de aproape de marginea prăpastiei. Dacă facem pasul în gol, nu va exista nicio salvare pentru mulți ani de acum încolo. Și, cu siguranță, nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea”, spune Eugen Rădulescu, consilier BNR.
Surse politice spun că Legea Bugetului va fi adoptată până la finalul anului, prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Pensiile ar putea crește cu 7,3% în 2027. Florin Manole: „Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut prea mult”
Pensiile ar putea crește cu 7,3% în 2027. Florin Manole: „Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut prea mult” Ministrul Muncii, Florin Manole, susține majorarea pensiilor cu 7,3% începând din 2027, după doi ani în care indexările prevăzute de lege au fost amânate. Oficialul PSD consideră că există suficiente argumente economice și sociale pentru aplicarea […]
Video | Aproape 350 de mandate de percheziții domiciliare în București și mai multe județe din țară: Cercetările vizează o paletă largă de infracțiuni în cadrul Operațiunii „JUPITER” 2026
Aproape 350 de mandate de percheziții domiciliare în București și mai multe județe din țară: Cercetările vizează o paletă largă de infracțiuni în cadrul Operațiunii „JUPITER” 2026 În cursul zilei de astăzi, 4 noiembrie 2026, în cadrul Operațiunii „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului […]
În noiembrie, serviciile medicale vor putea fi validate fără semnătura electronică a cardului de sănătate. Măsură temporară pentru prevenirea blocajelor din cauza problemelor tehnice
În noiembrie, serviciile medicale vor putea fi validate fără semnătura electronică a cardului de sănătate. Măsură temporară pentru prevenirea blocajelor din cauza problemelor tehnice Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat că până la sfârşitul lunii noiembrie 2026, serviciile medicale vor putea fi validate fără semnătura electronică a cardului de sănătate. Măsura este temporară […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensiile ar putea crește cu 7,3% în 2027. Florin Manole: „Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut prea mult”
Pensiile ar putea crește cu 7,3% în 2027. Florin Manole: „Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut prea mult” Ministrul...
Avertisment sumbru de la vârful BNR: Guvernul a împrumutat 4,5 miliarde euro de pe pieţele externe, iar dobânzile vor ajunge la 3% din PIB. ,,Nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea”
Avertisment sumbru de la vârful BNR: Guvernul a împrumutat 4,5 miliarde euro de pe pieţele externe, iar dobânzile vor ajunge...
Știrea Zilei
Dr. Cristian Țibea a operat la Alba Iulia un caz extrem de rar de cancer, întâlnit în aproximativ 50 de cazuri la nivel mondial
Dr. Cristian Țibea a operat la Alba Iulia un caz extrem de rar de cancer, întâlnit în aproximativ 50 de...
Levi Polgar, ultramaratonistul din Aiud, ambasador în lupta mondială pentru eradicarea poliomielitei: „Onoare, responsabilitate și speranță”
Levi Polgar, ultramaratonistul din Aiud, ambasador în lupta mondială pentru eradicarea poliomielitei: „Onoare, responsabilitate și speranță” Dincolo de performanțele sportive...
Curier Județean
Rimetea, localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori, pas spre mobilitatea verde: A fost pusă în funcțiune stația de încărcare pentru mașini electrice
Rimetea, localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori, pas spre mobilitatea verde: A fost pusă în funcțiune stația...
Bătaie cu țevi de metal între tată și fiu: Cei doi, trimiși în judecată la Blaj în urma conflictului din curtea locuinței
Bătaie cu țevi de metal între tată și fiu: Cei doi, trimiși în judecată la Blaj în urma conflictului din...
Politică Administrație
Foto | USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara
USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara...
Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă reală”
Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2026. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2026 în limba engleză • mesaje de groază de...
MESAJE de HALLOWEEN 2026. SMS-uri, felicitări, statusuri, mesaje amuzante, înfricoșătoare și mesaje în limba engleză de HALLOWEEN
Mesaje de Halloween 2026 • Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri...