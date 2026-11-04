Video | Aproape 350 de mandate de percheziții domiciliare în București și mai multe județe din țară: Cercetările vizează o paletă largă de infracțiuni în cadrul Operațiunii „JUPITER” 2026
Aproape 350 de mandate de percheziții domiciliare în București și mai multe județe din țară: Cercetările vizează o paletă largă de infracțiuni în cadrul Operațiunii „JUPITER” 2026
În cursul zilei de astăzi, 4 noiembrie 2026, în cadrul Operațiunii „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, sunt desfășurate 87 de acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în aplicare 346 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în mai multe județe din țară, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Public.
Cercetările vizează o paletă largă de infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, falsul și uzul de fals, falsul informatic, punerea în circulație de produse contrafăcute, abuzul în serviciu, infracțiunile la regimul jocurilor de noroc, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, braconajul, tăierea ilegală și furtul de arbori, proxenetismul, tâlhăria, furtul calificat, infracțiunile informatice, faptele ilegale la regimul deșeurilor, furtul de energie electrică, precum și infracțiunile motivate de ură și instigarea publică.
În urma investigațiilor efectuate în dosarele vizate, prejudiciile stabilite până în prezent depășesc 26,6 milioane de lei, urmând ca valoarea totală a pagubelor să fie determinată pe măsura continuării cercetărilor.
Un obiectiv important al activităților desfășurate îl reprezintă identificarea și indisponibilizarea bunurilor și valorilor provenite din activități infracționale, precum și instituirea măsurilor asigurătorii pentru garantarea reparării a pagubelor și recuperării produsului infracțional.
Pe lângă perchezițiile domiciliare, operațiunea cuprinde și activități operative distincte, care presupun punerea în executare a unor mandate de aducere și instituirea unor sechestre asigurătorii asupra bunurilor și valorilor identificate în dosarele penale.
Acțiunile au ca scop strângerea probelor necesare soluționării cauzelor, administrarea probatoriului pentru stabilirea situației de fapt, identificarea persoanelor implicate, stabilirea răspunderii fiecărei persoane și dispunerea măsurilor legale față de acestea, precum și destructurarea circuitelor și mecanismelor utilizate pentru comiterea faptelor.
Prin amploarea și caracterul coordonat al acestor activități, Operațiunea „JUPITER” reprezintă un demers important în combaterea criminalității și în consolidarea climatului de siguranță și legalitate. Acțiunile desfășurate urmăresc apărarea patrimoniului public și privat, protejarea circuitului economic, garantarea siguranței cetățenilor și menținerea ordinii publice, concomitent cu protejarea mediului și a resurselor naturale.
Acțiunile desfășurate în comun de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române evidențiază importanța cooperării interinstituționale în consolidarea climatului de legalitate și siguranță publică, întărind capacitatea instituțională de reacție în fața fenomenului infracțional și asigurând o abordare eficientă și unitară în combaterea criminalității.
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