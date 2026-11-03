Impozitarea pensiilor de peste 3.000 de lei: Anunț de ultimă oră al ministrului Muncii
Impozitarea pensiilor de peste 3.000 de lei: Anunț de ultimă oră al ministrului Muncii
Pensionarii care sperau să scape de impozitul aplicat pensiilor mai mari de 3.000 de lei primesc o veste dezamăgitoare. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că eliminarea acestei taxe nu a fost discutată la nivelul noului Guvern și că, în acest moment, nu există nicio decizie privind schimbarea actualului sistem de impozitare.
„Nu am avut nicio discuție să schimbăm asta. Trebuie să recunoaștem”, a precizat ministrul.
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Oficialul a explicat că, deși își dorește să își respecte angajamentele față de pensionari și salariați, orice măsură trebuie analizată și prin prisma situației financiare a României. Deficitul bugetar și obligațiile asumate în relația cu Comisia Europeană limitează, în prezent, posibilitatea unor noi modificări fiscale.
Florin Manole a subliniat că nu dorește să pună presiune suplimentară nici asupra premierului și a ministrului Finanțelor, dar nici asupra categoriilor sociale care resimt cel mai puternic efectele măsurilor economice.
În ceea ce privește veniturile seniorilor în 2027, ministrul a transmis însă un mesaj mai optimist. Acesta susține că pensiile nu vor rămâne înghețate și că indexarea ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027, conform prevederilor legale.
Astfel, deși eliminarea impozitului pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei nu se află pe agenda Guvernului, pensionarii ar putea beneficia de majorări la începutul anului viitor.
sursa: romaniatv.net
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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