Citricele, scutul natural al organismului în sezonul rece: Câtă vitamina C ne oferă, de fapt, portocalele, mandarinele, grepfrutul și lămâile?

Odată cu venirea sezonului rece, citricele revin în prim-planul alimentației, fiind printre cele mai accesibile și apreciate surse naturale de vitamina C. Portocalele, mandarinele, grepfrutul și lămâile aduc un aport important de vitamine, antioxidanți, apă și fibre, contribuind la diversificarea unei alimentații echilibrate. Dincolo de gustul proaspăt și aroma specifică, aceste fructe pot avea un rol valoros în susținerea funcționării normale a sistemului imunitar, într-o perioadă în care organismul este mai expus infecțiilor respiratorii.

Vitamina C, un aliat important în lunile friguroase

Vitamina C, cunoscută și sub denumirea de acid ascorbic, este un nutrient esențial pe care organismul uman nu îl poate produce și nici depozita în cantități mari. De aceea, aportul regulat prin alimentație este important.

Această vitamină contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, protejează celulele împotriva stresului oxidativ, susține formarea normală a colagenului și favorizează absorbția fierului din surse vegetale.

În sezonul rece, când răcelile și virozele respiratorii sunt mai frecvente, menținerea unui aport adecvat de vitamina C devine o componentă importantă a unei alimentații sănătoase. Totuși, este important de precizat că un consum ridicat de citrice nu garantează prevenirea răcelilor și nu înlocuiește măsurile medicale de prevenție sau tratament.

Ce aduce fiecare citric în alimentația zilnică?

Portocalele sunt printre cele mai populare surse de vitamina C. O portocală medie poate furniza aproximativ 70 mg de vitamina C, alături de fibre, potasiu și compuși antioxidanți. Consumată ca fruct întreg, oferă și avantajul fibrelor, care contribuie la buna funcționare a digestiei.

Mandarinele sunt apreciate pentru gustul dulce-acrișor, dimensiunea redusă și ușurința cu care pot fi consumate. Două mandarine mici pot asigura aproximativ 35-45 mg de vitamina C. Sunt o gustare potrivită pentru copii și adulți, oferind totodată apă și fibre.

Grepfrutul se remarcă prin conținutul de vitamina C, dar și prin prezența unor flavonoide, compuși vegetali cu proprietăți antioxidante. O jumătate de grepfrut poate furniza aproximativ 35-40 mg de vitamina C. Atenție însă: grepfrutul poate interacționa cu anumite medicamente, modificând modul în care acestea sunt metabolizate. Persoanele aflate sub tratament ar trebui să verifice prospectul și să discute cu medicul sau farmacistul înainte de a-l consuma.

Lămâile sunt cunoscute pentru concentrația de vitamina C și pentru versatilitatea lor în bucătărie. Sucul unei lămâi poate aduce aproximativ 20-30 mg de vitamina C, în funcție de dimensiune și cantitate. Adăugată în apă, salate, supe sau preparate culinare, lămâia contribuie la diversificarea alimentației. Totuși, sucul nu trebuie considerat un substitut pentru consumul fructelor întregi.

Cât de mult contează aportul zilnic?

Necesarul de vitamina C diferă în funcție de vârstă, sex și anumite condiții fiziologice. Pentru adulți, valorile de referință utilizate frecvent sunt de aproximativ 75 mg pe zi pentru femei și 90 mg pe zi pentru bărbați. În timpul sarcinii și alăptării, necesarul este mai ridicat, iar fumătorii au nevoie de un aport suplimentar.

O alimentație variată, care include citrice, ardei gras, kiwi, broccoli, varză și alte fructe și legume, poate contribui la atingerea necesarului zilnic.

Este recomandat consumul fructelor întregi, nu doar al sucurilor. Prin stoarcere se pierde o parte importantă din fibre, iar sucul poate concentra o cantitate mai mare de zaharuri naturale într-un volum mic, fără să ofere aceeași senzație de sațietate.

Citricele nu fac singure imunitatea

Deși sunt valoroase din punct de vedere nutrițional, citricele nu reprezintă un remediu miraculos împotriva infecțiilor de sezon. Vitamina C contribuie la funcționarea normală a mecanismelor de apărare ale organismului, însă sănătatea imunitară depinde de mai mulți factori: alimentație echilibrată, somn suficient, activitate fizică, hidratare și respectarea recomandărilor de prevenție.

De asemenea, suplimentele cu vitamina C nu sunt automat necesare dacă alimentația asigură un aport adecvat. Dozele mari pot provoca disconfort digestiv, diaree și crampe abdominale, iar administrarea lor trebuie făcută cu discernământ.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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