PENSII PRIVATE 2025 | Românii care contribuie benevol la Pilonul III de pensii private vor avea avantaje fiscale. Care sunt aceste avantaje 

PENSII PRIVATE 2025 | Românii care contribuie voluntar la Pilonul III de pensii private vor avea avantaje fiscale. Care sunt avantajele

Statul român sprijină contribuțiile voluntare la Pilonul III de pensii prin reduceri fiscale pentru firme și angajați. Banii plătiți pentru pensia facultativă Pilonul III pot fi scăzuți din impozitul pe venit sau pe profit, până la o limită anuală.

Avantaje fiscale pentru Pilonul III de pensii: Cum poți economisi contribuind voluntar?

În România, statul oferă avantaje fiscale pentru angajații și firmele care plătesc la Pilonul III de pensii. Pilonul III înseamnă pensii facultative, adică poți contribui suplimentar ca să ai o pensie mai mare când te pensionezi. Spre deosebire de Pilonul 2 (pensii private obligatorii), la Pilonul III participi doar dacă vrei.

Ca să încurajeze oamenii să contribuie la Pilonul III, statul le permite să deducă aceste sume de la impozitul pe venit sau pe profit, dar până la o limită. Asta înseamnă că banii pe care îi dai pentru pensia facultativă pot fi scăzuți din suma pe care o impozitezi. De exemplu, dacă angajatorul plătește pentru tine la Pilonul III, acești bani nu se taxează cu impozit, până la 400 de euro pe an pentru fiecare angajat.

Cum te ajută deducerea fiscală când contribui la Pilonul III de pensii?

Hai să vedem un exemplu ca să înțelegem mai bine cum funcționează această deducere și ce avantaje aduce pentru tine. Să spunem că un angajat vrea să pună lunar 166 de lei în Pilonul III, pe lângă contribuțiile obligatorii. El are un salariu brut de 10.000 de lei și plătește tot 25% CAS și 10% CASS, așa că rămâne cu 6.500 de lei înainte să-i fie aplicat impozitul pe venit.

Deducerea fiscală pentru Pilonul 3 înseamnă că din acești 6.500 de lei se scad cei 166 de lei pe care îi plătește pentru pensia facultativă. Așa că impozitul de 10% se aplică doar pe 6.334 de lei (6.500 minus 166), nu pe toți 6.500. Astfel, impozitul pe venit este mai mic — 633 de lei în loc de 650. Salariul net final al angajatului, după toate taxele și contribuțiile, inclusiv Pilonul III, va fi 5.701 lei.

Statul oferă această reducere fiscală doar până la o limită de 400 de euro pe an. Dacă cineva contribuie, de exemplu, cu 200 de lei pe lună (adică 2.400 de lei pe an, aproximativ 480 de euro), doar 400 de euro din acești bani pot fi scăzuți de la impozit. Restul de 80 de euro se taxează normal.

Cum funcționează avantajul fiscal pentru Pilonul III când plata se face prin angajator?

Important de știut: angajatul primește acest avantaj fiscal doar dacă plata pentru Pilonul III se face prin angajator, nu dacă plătește direct el către fondul de pensii.

Să luăm un exemplu: un angajat are un salariu brut de 10.000 de lei pe lună și nu contribuie la Pilonul 3. Din acești 10.000 lei, el plătește 25% CAS (pentru pensii) și 10% CASS (pentru sănătate). După ce scad aceste taxe, rămâne cu 6.500 de lei. Pe această sumă se aplică impozitul de 10%, adică 650 de lei.

După plata tuturor taxelor, salariul lui net este 5.850 de lei.

Avantaj fiscal pentru angajatori: Cum pot firmele reduce impozitul plătind pentru pensiile facultative ale angajaților?

Și angajatorii au un avantaj similar. Firmele pot scădea din profitul pe care trebuie să-l impoziteze banii pe care îi plătesc pentru pensiile facultative ale angajaților. Această deducere se aplică până la o limită de 400 de euro pe an pentru fiecare angajat, în funcție de cât contribuie fiecare, se arată într-un ghid de pe site-ul oficial al Ministerului Muncii.

