Consumul de energie electrică a populației a scăzut cu 11% în primele nouă luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Date INS

Consumul de energie electrică a înregistrat o scădere de 4,1% în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,8%, iluminatul public cu 6,7%, iar consumul populaţiei s-a diminuat cu 11,2%.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3,966 miliarde kWh, mai mare cu 393,5 milioane kWh.

Conform statisticii, resursele de energie electrică au fost de 51,501 miliarde kWh, în creştere cu 172,2 milioane kWh faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025.

Producţia de energie electrică a totalizat 37,874 miliarde kWh, în creştere cu 656,1 milioane kWh faţă de perioada similară a anului trecut, iar importul a fost de 13,626 miliarde kWh, în scădere cu 483,9 milioane kWh.

Producţia din termocentrale a ajuns la 11,768 miliarde kWh, în scădere cu 394,8 milioane kWh (-3,2%), potrivit Agerpres.

Producţia din hidrocentrale a fost de 9,864 miliarde kWh, în creştere cu 998,8 milioane kWh (+11,3%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a totalizat 5,558 miliarde kWh, în scădere cu 2,484 miliarde kWh (-30,9%).

Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada analizată, a fost de 4,652 miliarde kWh, în creştere cu 466,7 milioane kWh faţă de perioada similară din 2025, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 6,030 miliarde kWh, în creştere cu 2,069 miliarde kWh faţă de aceeaşi perioadă, notează sursa citată.

În ceea ce priveşte resursele de energie primară, acestea au scăzut în primele nouă luni din 2026 cu 8,2%, iar cele de energie electrică au crescut cu 0,3%, faţă de perioada similară din 2025.

Principalele resurse de energie primară au totalizat 23,362 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 2,073 milioane tep faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025.

Producţia internă a însumat 11,593 milioane tep, în scădere cu 715.700 tep (-5,8%) faţă de perioada similară a anului trecut, iar importul a fost de 11,769 milioane tep, în scădere cu 1,357 milioane tep (-10,3%).

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