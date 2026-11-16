AUR scade la 34,6%, PSD urcă la 24,6%: Ce scor ar obține o alianță PNL-USR potrivit celui mai recent sondaj INSCOP

Cel mai recent sondaj INSCOP Research indică modificări importante în intenția de vot pentru principalele partide. AUR pierde peste cinci puncte procentuale față de septembrie 2026, PSD câștigă aproape șase puncte, iar o posibilă alianță electorală PNL-USR ar obține 28,2%, situându-se pe locul al doilea în preferințele alegătorilor.

Încheierea crizei politice și formarea noului Guvern sunt asociate cu schimbări în opțiunile electorale ale românilor, potrivit BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

AUR rămâne pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, însă înregistrează o scădere semnificativă față de cercetarea din septembrie 2026. Formațiunea este cotată la 34,6%, comparativ cu 39,7% în luna precedentă.

PSD înregistrează o creștere de la 18,7% la 24,6%, fiind partidul cu cea mai mare evoluție pozitivă în această perioadă. PNL este cotat la 15,1%, față de 16,3% în septembrie, în timp ce USR ajunge la 11,9%, comparativ cu 9% în sondajul anterior.

Clasamentul intenției de vot, raportat la respondenții care au exprimat o opțiune electorală, este următorul:

*AUR – 34,6%;

*PSD – 24,6%;

*PNL – 15,1%;

*USR – 11,9%;

*UDMR – 3,9%;

*SENS – 3%;

*SOS România – 2,1%;

*POT – 1,8%;

*Independent – 1,6%;

*Alt partid – 1,3%.

Alianța PNL-USR ar obține 28,2% din voturi

Sondajul INSCOP a testat, în premieră, și un scenariu electoral în care PNL, USR și alte formațiuni ar participa la alegeri în cadrul unei alianțe.

În această variantă, alianța ar obține 28,2% din intenția de vot, ocupând locul al doilea, după AUR, care ar fi cotat la 35,7%. PSD ar înregistra 23%.

Celelalte opțiuni electorale ar obține următoarele procente: UDMR – 3,8%, SENS – 2,8%, POT – 2,5%, SOS România – 2,4%, independenții – 1,1%, iar alte partide – 0,5%.

Rezultatele indică o susținere electorală mai mare pentru o candidatură comună PNL-USR decât cea obținută separat de cele două formațiuni în scenariul obișnuit, unde împreună însumează 27%.

Diferența dintre AUR și alianța PNL-USR se reduce la alegătorii hotărâți să participe la vot

În rândul respondenților care au declarat că vor merge sigur la urne, AUR ar obține 35% din voturi, în timp ce alianța PNL-USR ar fi cotată la 32,1%. PSD ar înregistra 20,9%.

În scenariul fără alianță, procentele pentru aceeași categorie de alegători sunt de 34,1% pentru AUR, 21,2% pentru PSD, 16,4% pentru PNL și 14,7% pentru USR.

Prin urmare, testarea unei candidaturi comune modifică semnificativ distribuția opțiunilor electorale, alianța PNL-USR devenind principalul competitor al AUR în acest scenariu.

61% dintre respondenți spun că vor merge sigur la vot

În ceea ce privește participarea la următoarele alegeri parlamentare, 61% dintre respondenți au ales nota 10 pe o scară de la 1 la 10, unde 10 înseamnă că sigur vor merge la vot. La polul opus, 17,4% au indicat nota 1, exprimând certitudinea că nu vor participa.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, consideră că evoluția PSD poate fi explicată atât prin recuperarea unei părți dintre alegătorii care s-au orientat anterior către AUR, cât și prin efectul pozitiv pe care îl poate avea preluarea guvernării asupra unui partid.

Acesta atrage atenția că evoluția favorabilă a unui partid aflat la guvernare nu este neapărat de durată, amintind de creșterea înregistrată de PNL în mai 2026, după moțiunea de cenzură, urmată de o diminuare treptată a susținerii electorale.

În privința unei eventuale alianțe PNL-USR, Remus Ștefureac apreciază că rezultatul obținut în sondaj indică un potențial electoral important și ar putea încuraja apariția unor formule politice alternative.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group, în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026. Au fost intervievate 1.197 de persoane, prin metoda mixed-mode secvențial CATI-CAWI. Eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un nivel de încredere de 95%.

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