PENSII | Ministerul Apărării riscă să nu mai aibă bani pentru salarii și pensii. Cum va fi acoperit deficitul?

Ministerul Apărării riscă să nu mai aibă bani pentru salarii și pensii. Cum va fi acoperit deficitul?
Ministerul Apărării Naționale (MApN) se confruntă cu o criză financiară, neavând suficiente fonduri pentru a plăti salariile și pensiile până la sfârșitul anului. Soluția pentru a menține plățile este prima rectificare bugetară din 2025, care va aloca sume suplimentare ministerului.
Până atunci, oficialii MApN redirecționează fonduri din programele de înzestrare a armatei, investițiile fiind amânate pentru 2026, fără a fi anulate.
Procesul de pregătire a rectificării bugetare are loc în aceste zile la Palatul Victoria și vizează echilibrarea finanțelor mai multor ministere.
Sursele citate de Digi 24 precizează că cele mai mari alocări sunt așteptate pentru Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor și Ministerul Muncii, iar Ministerul Finanțelor va primi fonduri semnificative pentru acoperirea dobânzilor. Executivul planifică și o a doua rectificare până la finalul anului pentru suplimentarea resurselor.
În paralel, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a discutat obiectivele strategice care trebuie protejate împotriva amenințărilor aeriene, inclusiv drone sau avioane neautorizate.
Ministrul Apărării a precizat că cadrul legal existent a fost completat pentru a stabili procedurile și responsabilitățile instituțiilor din sistemul național de apărare, inclusiv identificarea, bruierea și intervenția împotriva dronelor, precum și definirea obiectivelor protejate, temporare sau permanente.
