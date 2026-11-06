Cum va fi vremea în România sâmbătă, 7 noiembrie 2026: Cât vor scădea temperaturile
Cum va fi vremea în România sâmbătă, 7 noiembrie 2026: Cât vor scădea temperaturile
România va avea parte de o zi cu vreme rece sâmbătă, 7 noiembrie 2026, pe fondul condițiilor meteorologice specifice toamnei târzii. Temperaturile vor rămâne modeste în cea mai mare parte a țării, cu valori negative în timpul nopții și dimineții, în special în depresiunile din Transilvania și în zonele montane. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe alocuri sunt posibile precipitații slabe, în special în regiunile estice.
În Transilvania și Maramureș, dimineața va fi deosebit de rece, cu temperaturi care pot coborî sub pragul înghețului, mai ales în depresiunile intramontane. Ceața și bruma ar putea apărea local, în timp ce pe parcursul zilei valorile termice vor crește ușor, fără ca vremea să devină însă deosebit de plăcută. Situații asemănătoare sunt așteptate și în Moldova, unde înnorările vor fi mai persistente, iar izolat se pot semnala ploi slabe.
În Muntenia și Oltenia, vremea se va menține rece în primele ore ale zilei, cu temperaturi apropiate de zero grade în unele localități. La mijlocul zilei, valorile termice vor deveni ceva mai ridicate, însă cerul va avea în continuare perioade cu nebulozitate. În București, temperatura maximă ar putea ajunge la aproximativ 8–10 grade Celsius, în timp ce dimineața și noaptea valorile vor fi considerabil mai scăzute.
În Dobrogea, temperaturile vor fi ușor mai ridicate comparativ cu zonele din interiorul țării, însă vântul ar putea accentua senzația de frig. Cerul va fi temporar noros, iar pe alocuri sunt posibile precipitații slabe, în special în prima parte a zilei.
La munte, vremea va rămâne rece, cu temperaturi scăzute și condiții specifice începutului de sezon rece. În funcție de altitudine și de evoluția temperaturilor, precipitațiile pot fi mixte, iar în zonele înalte nu sunt excluse episoade de ninsoare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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