,,Construcția turismului” – De la teorie la practică. Turism în cuvinte simple
,,Construcția turismului” – De la teorie la practică. Turism în cuvinte simple
Speranțele multor oameni se îndreaptă către turism pentru că pare a fi o cale de dezvoltare accesibilă și ,,la îndemâna oricui”. Pe plan local aceste speranțe se reflectă practic în creșterea numărului de pensiuni, unități de cazare care apar în fiecare an și servicii în turism.
Datele statistice recent prezentate în presa locală scot în evidență o ușoară scădere a turismului la nivel local și județean, atât prin scăderea numărului de turiști, cât și prin scăderea numărului de nopți de cazare, comparativ cu date similare ale anului precedent. Deși aparent mică, această scădere de aproximativ 0,5% comparativ cu datele anului 2025, ea ne ridica totuși câteva semne de întrebare.
Turismul este un fenomen complex și nu poate fi analizat fără o atentă radiografie la nivel macro și microeconomic pentru că cea ce se întâmplă pe plan local are puternice influențe din modul de organizare a turismului național, dar și a turismului la nivel mondial.
Având în vedere situația geopolitică din lume și numeroasele conflicte ce au făcut ca foarte multe dintre destinațiile turistice clasice să nu mai fie la fel de atrăgătoare, rezultă un excedent de oameni dispuși să călătorească și aflați în căutarea unei destinații de călătorie.
Pe de altă parte, preocupările economice și ele prezente la nivel mondial, cu siguranță temperează această tendință.
Dacă privim situația turismului în țările vecine Cehia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Polonia, observăm că ele au o creștere în turism, ceea ce ne indică faptul că întra-devăr există un excedent de oameni dispuși să călătorească în ciuda posibilelor probleme economice.
Ce nu funcționează? Vă las pe dumneavoastră să găsiți răspunsul la această întrebare, dar nu înainte de a scoate în evidență câteva principii de bază care stau la baza construcției unui turism sănătos:
În primul rând, turismul sănătos se bazează pe numărul de turiști străini care intră în țară. Ne așteptăm ca numărul turiștilor care vin să viziteze țara să fie cu mult mai mare decât numărul turiștilor care iese să petreacă vacanța în afara țării și în felul acesta se asigură consum în țara și intră bani nu iasă. (Atenție, nu spun că românii nu ar trebui să iasă să viziteze alte țări! Din contră, acest lucru ne indică un anumit grad de bunăstare). Turismul intern și în special cel școlar este complementar și în general preferabil în perioade care să completeze calendarul turistic.
În al doilea rând, în dezvoltarea turistică într-un turism sănătos inițiativa dezvoltării vine de la mediul privat și serviciile turistice sunt asigurate de mediul privat. Turismul ghidat local privat este unul din pilonii de bază în ,,construcția turismului” pentru că este cel mai eficient mijloc de punere în valoare a patrimoniului, dar și de promovare a patrimoniului și calea cea mai potrivită pentru că ia presiunea de pe bugetul de stat și în același timp aduce plus de valoare prin crearea de locuri de muncă și diversificarea ofertei turistice a zonei destinație turistică dar și a zonelor din apropiere prin mobilitatea și dinamica serviciilor.
În al patrulea rând o destinație turistică este recunoscută în special prin turismul organizat în care grupurile de turiști asigură predictibilitate economică unităților de cazare, turismul de masă fiind complementar.
Nu în ultimul rând, turismul intern trebuie să funcționeze după un mecanism simplu, clar și coerent care să nu aibă elemente ce se exclud reciproc, ci se completează.
Ce poate fi făcut mai bine?
Înțelegerea deplină a fenomenelor care au loc în turism este o muncă grea, dar nu se poate face o ,,construcție durabilă a turismului” dacă nu înțelegem ce se întâmplă în turismul local și în cel național și efectele unor acțiuni luate în plan local asupra turismului național. De asemenea, este importantă cunoașterea efectelor unor decizii pe termen mediu și lung și responsabilitate. Dialogul și colaborarea rămân cărămizile de bază pentru că industria ospitalității se bazează pe munca de echipă.
Dan Chindriș, Facilitator de dezvoltare comunitară turism
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