Pensii iulie 2026: Plăți înainte de termen pentru milioane de pensionari din România

Peste 2,5 milioane de pensionari din România care își încasează pensia prin virament bancar vor beneficia, în luna iulie, de o modificare a calendarului de plată.

Datorită faptului că data obișnuită de virare a pensiilor, 12 iulie, cade într-o zi de duminică, autoritățile vor devansa transferurile bancare, astfel încât banii să ajungă în conturi încă de vineri, 10 iulie 2026.

Măsura este una administrativă și are rolul de a evita întârzierile care ar putea apărea dacă plățile ar fi procesate într-o zi nelucrătoare. În mod obișnuit, pensiile virate pe card sunt achitate în data de 12 a fiecărei luni sau, cel târziu, pe 13, însă atunci când această dată coincide cu un weekend, plățile pot fi efectuate în avans.

În schimb, pensionarii care primesc drepturile prin intermediul Poștei Române nu sunt afectați de această modificare. Distribuirea pensiilor la domiciliu se va desfășura conform programului obișnuit, în intervalul 1–15 iulie. De asemenea, beneficiarii stabiliți în străinătate vor primi pensiile în jurul datei de 20 a lunii, potrivit calendarului aplicat în mod curent.

Reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice recomandă pensionarilor care primesc pensia pe card să urmărească disponibilizarea sumelor în cont începând cu data de 10 iulie, menționând că ora exactă la care banii devin disponibili poate varia în funcție de banca la care este deschis contul.

Devansarea plății este o practică aplicată ori de câte ori data programată pentru virament coincide cu o zi nelucrătoare, astfel încât pensionarii să poată avea acces la bani fără întârzieri și înainte de weekend.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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